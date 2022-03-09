Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
2 часа назад

Губерниев - о ситуации с лыжами Большунова: от конфликта пострадают все

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением относительно ситуации с французской компанией Rossignol, на лыжах которой Александр Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом Игр в Пекине. Компания прекратила свое сотрудничество с российскими спортсменами.

Губерниев - о ситуации с лыжами Большунова: от конфликта пострадают все
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я так понимаю, у нас в России никто лыжи не делает. Не выступать же Большунову на деревянных лыжах теперь. Нужно искать компанию, которая еще не отвернулась от нас. Очень жаль, что Rossignol поддался этому поветрию санкций. Мне горько за Сашу Большунова. От этой приостановки контракта пострадают все — и Сан Саныч, и французская компания», — цитирует Губерниева «СЭ».

Напомним, что ранее Большунов на своей странице в Instagram опубликовал фото в форме советских лыжников 1980 года.

«Мы связались с ним и объяснили ему, что Rossignol вообще не поддерживает такие посты. Он понял, что совершил ошибку и тут же удалил свой пост», — сказал спортивный директор Rossignol.

На Олимпийских играх — 2022 Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Последние новости
Около спорта,Александр Большунов,Дмитрий Губерниев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители