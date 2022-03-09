Губерниев - о ситуации с лыжами Большунова: от конфликта пострадают все

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением относительно ситуации с французской компанией Rossignol, на лыжах которой Александр Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом Игр в Пекине. Компания прекратила свое сотрудничество с российскими спортсменами.
«Я так понимаю, у нас в России никто лыжи не делает. Не выступать же Большунову на деревянных лыжах теперь. Нужно искать компанию, которая еще не отвернулась от нас. Очень жаль, что Rossignol поддался этому поветрию санкций. Мне горько за Сашу Большунова. От этой приостановки контракта пострадают все — и Сан Саныч, и французская компания», — цитирует Губерниева «СЭ».
Напомним, что ранее Большунов на своей странице в Instagram опубликовал фото в форме советских лыжников 1980 года.
«Мы связались с ним и объяснили ему, что Rossignol вообще не поддерживает такие посты. Он понял, что совершил ошибку и тут же удалил свой пост», — сказал спортивный директор Rossignol.
На Олимпийских играх — 2022 Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.