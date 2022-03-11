У владельца «лондонского «Челси» Романа Абрамовича есть всего 81 день, чтобы договориться о продаже клуба без получения какой-либо прибыли. Об этом сообщает Sky Sports.

31 мая истечет «лицензия», позволяющая клубу играть до конца сезона. В противном случае не может быть гарантировано выживание «синих» как функционирующей структуры.

Напомним, 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла российского бизнесмена в санкционный список, активы предпринимателя в стране будут заморожены. При этом клуб получил лицензию, дающую право продолжать осуществлять связанную с футболом деятельность.

В конце февраля Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 млрд фунтов.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги текущего сезона «Челси» после 27 туров располагается на третьей позиции, имея в своем активе 56 очков.