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43 минуты назад

АПЛ отстранила Абрамовича от управления «Челси» из-за санкций

Елена Прошина

Руководство английской Премьер-лиги отстранило российского предпринимателя Романа Абрамовича от руководства футбольным клубом «Челси». Об этом пишет «Чемпионат».

Абрамовича отстранили от управления «Челси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После введения санкций правительством Великобритании совет Премьер-лиги отстранил Романа Абрамовича с должности главы футбольного клуба «Челси», - сообщается в заявлении футбольных функционеров.

Издание напоминает, что 10 марта 2022 года правительство Соединенного Королевства ввело санкции против миллиардера. Власти Англии заблокировали футбольный клуб и другие активы Абрамовича.

«Чемпионат» рассказал также, что «Челси» попал в тяжелейшую ситуацию. Фактически, поставлено под угрозу функционирование клуба, так как в условиях наложенных британцами ограничений, его «жизнеспособность» снизилась во много раз.

Клуб потеряет значительную сумму (не менее £ 3 млн) от запрета на продажу билетов, не сможет продавать футболки - а это еще от £ 12 млн до £ 14 млн, лишится рекламодателей.

Кроме того, если «Челси» развалится - потеряют работу около тысячи сотрудников клуба и фан-шопа.

По мнению журналистов, единственное, что может спасти клуб - экстренный поиск нового владельца. Но это не просто осуществить в настоящее время.

Около спорта,Роман Абрамович,
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