«Луч света в темном царстве»: Винер-Усманова о словах депутата Европарламента

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова депутата Европейского парламента Кристин Андерсон о том, что санкции против российских спортсменов — являются расизмом в чистом виде. Как сообщает «Sport24», для России ее выступление является «лучом света в темном царстве».
«Огромное ей спасибо. Я рада, что на нашем континенте еще есть люди, которые прекрасно понимают, что отстранение российских спортсменов — это действительно расизм и неподобающее поведение со стороны людей, которые говорят о демократии и чистоте в спорте и в жизни. Я целиком и полностью поддерживаю ее слова», — заявила Винер-Усманова.
Она отметила, что слова депутата могут стать для России началом чего-то хорошего или «наказанием для нее же самой», поскольку «сейчас можно ожидать, что угодно».
«Хорошо, что еще остались люди, у которых есть совесть. В отношении российских спортсменов установилось настолько сильное пещерное русофобство, что нам уже было некуда обращаться», — добавила президент ВХФГ.
Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине против России было введено множество санкций, в том числе и в сфере спорта. Так, российские сборные исключили из участия в международных соревнованиях, а страну лишили права на проведение различных чемпионатов международного уровня.