«Луч света в темном царстве»: Винер-Усманова о словах депутата Европарламента

«Огромное ей спасибо. Я рада, что на нашем континенте еще есть люди, которые прекрасно понимают, что отстранение российских спортсменов — это действительно расизм и неподобающее поведение со стороны людей, которые говорят о демократии и чистоте в спорте и в жизни. Я целиком и полностью поддерживаю ее слова», — заявила Винер-Усманова.