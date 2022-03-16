Бывший футболист «Зенита» объяснил свое решение стать диаконом

Экс-нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Юрий Роденков в интервью «Большому спорту» рассказал, почему после завершения карьеры решил поступить в духовную семинарию.
«Признаюсь, что, будучи футболистом, вел жизнь греховную. Частенько режим нарушал. Такой образ жизни типичен для многих молодых ребят, когда они оказываются одни вдали от родного города с хорошей финансовой подушкой безопасности. Приличный контракт, престижная иномарка, внимание девушек — можно и расслабиться», — приводятся в материале слова Роденкова.
Он добавил, что «сейчас с ужасом вспоминает, что несколько раз даже садился пьяным за руль». По словам Роденкова, духовник в его жизни появился во время игр в Калининграде. С протоиреем Александром Азаренковым, который в прошлом был мастером спорта по единоборствам и автогонкам, его свела мама.
«Именно он определил мой путь после завершения футбольной карьеры. Отыграв свой последний сезон за пензенский "Зенит", решил поступать в духовную семинарию. Хотя когда духовник впервые заговорил со мной об этом, у меня было полное отторжение подобной идеи. Какая семинария? Я футболист, получил диплом экономиста», — поделился Роденков.
Также экс-нападающий «Зенита» отметил, что после окончания семинарии и начала службы в храме Всех Скорбящих Радости в Санкт-Петербурге не оставил футбол, начав тренировать детскую команду и выступать за местный мини-футбольный клуб «Митрополия».
Напомним, что Роденков завершил свою карьеру в 2015 году. За ее время он также выступал в нальчикском «Спартаке», «Алании», «Луче-Энергии», «Салюте», «Балтике», «Енисее», «Соколе» и пензенском «Зените» и успел провести восемь матчей за молодежную сборную России.