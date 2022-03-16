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1 час назад

Бывший футболист «Зенита» объяснил свое решение стать диаконом

Елена Прошина

Экс-нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Юрий Роденков в интервью «Большому спорту» рассказал, почему после завершения карьеры решил поступить в духовную семинарию.

Бывший футболист «Зенита» объяснил свое решение стать диаконом
Фото: Соцсети Юрия РоденковаСоцсети Юрия Роденкова

«Признаюсь, что, будучи футболистом, вел жизнь греховную. Частенько режим нарушал. Такой образ жизни типичен для многих молодых ребят, когда они оказываются одни вдали от родного города с хорошей финансовой подушкой безопасности. Приличный контракт, престижная иномарка, внимание девушек — можно и расслабиться», — приводятся в материале слова Роденкова.

Он добавил, что «сейчас с ужасом вспоминает, что несколько раз даже садился пьяным за руль». По словам Роденкова, духовник в его жизни появился во время игр в Калининграде. С протоиреем Александром Азаренковым, который в прошлом был мастером спорта по единоборствам и автогонкам, его свела мама.

«Именно он определил мой путь после завершения футбольной карьеры. Отыграв свой последний сезон за пензенский "Зенит", решил поступать в духовную семинарию. Хотя когда духовник впервые заговорил со мной об этом, у меня было полное отторжение подобной идеи. Какая семинария? Я футболист, получил диплом экономиста», — поделился Роденков.

Также экс-нападающий «Зенита» отметил, что после окончания семинарии и начала службы в храме Всех Скорбящих Радости в Санкт-Петербурге не оставил футбол, начав тренировать детскую команду и выступать за местный мини-футбольный клуб «Митрополия».

Напомним, что Роденков завершил свою карьеру в 2015 году. За ее время он также выступал в нальчикском «Спартаке», «Алании», «Луче-Энергии», «Салюте», «Балтике», «Енисее», «Соколе» и пензенском «Зените» и успел провести восемь матчей за молодежную сборную России.

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