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1 час назад

Умер бывший футболист "Спартака" Алексей Бахарев

ТАССТАСС

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Алексей Бахарев скончался на 46-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба донецкого "Шахтера", за который Бахарев выступал с 1999 по 2004 год.

Умер бывший футболист «Спартака» Алексей Бахарев
Фото: ТАССТАСС

"Полузащитник Алексей Бахарев провел за "Шахтер" в общей сложности 177 матчей и забил 13 мячей, - говорится в сообщении пресс-службы. - Был важным футболистом команды, которая впервые в своей истории играла в групповом турнире Лиги чемпионов (2000/01) и добыла первое чемпионство на Украине (2001/02). По завершении карьеры более 10 лет работал детским тренером в академии "Шахтера". Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Бахарева".

Бахарев выступал за "Спартак" в 1997 году, провел за московскую команду 39 матчей, забив два гола и отметившись двумя результативными передачами. С 2011 года Бахарев работал детским тренером в "Шахтере".

Около спорта,Алексей Бахарев,Спартак,
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