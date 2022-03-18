Умер бывший футболист «Спартака» Алексей Бахарев

"Полузащитник Алексей Бахарев провел за "Шахтер" в общей сложности 177 матчей и забил 13 мячей, - говорится в сообщении пресс-службы. - Был важным футболистом команды, которая впервые в своей истории играла в групповом турнире Лиги чемпионов (2000/01) и добыла первое чемпионство на Украине (2001/02). По завершении карьеры более 10 лет работал детским тренером в академии "Шахтера". Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Бахарева".