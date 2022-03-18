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28 минут назад

Тарасова предрекла упадок российскому спорту

Елена Прошина

Длительная международная изоляция может привести к глобальному упадку внутреннего спорта. Об этом в беседе с «РБК Спорт» заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова предрекла упадок российскому спорту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Внутренний спорт без международных стартов не будет развиваться. Если изоляция будет продолжаться, это приведет к глобальному упадку. Остается только верить, что все это продлится не так долго», — приводятся в материале слова Тарасовой.

Напомним, что в конце февраля многие международные спортивные организации на фоне событий на Украине начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью дисквалифицированы. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне смогут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Около спорта,Татьяна Тарасова,
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