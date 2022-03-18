Тарасова предрекла упадок российскому спорту

Длительная международная изоляция может привести к глобальному упадку внутреннего спорта. Об этом в беседе с «РБК Спорт» заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Внутренний спорт без международных стартов не будет развиваться. Если изоляция будет продолжаться, это приведет к глобальному упадку. Остается только верить, что все это продлится не так долго», — приводятся в материале слова Тарасовой.
Напомним, что в конце февраля многие международные спортивные организации на фоне событий на Украине начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью дисквалифицированы. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне смогут продолжать выступления в нейтральном статусе.