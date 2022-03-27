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39 минут назад

СК возбудил дело против бойца MMA Новоселова

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Следственный комитет (СК) России возбудил дело против российского бойца смешанного стиля (MMA) Максима Новоселова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

СК возбудил дело против бойца MMA Новоселова
Фото:  Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дело возбуждено по двум статьям — насильственные действия сексуального характера и изнасилование. Суд должен избрать меру пресечения для 48-летнего Новоселова.

Ранее появились подробности задержания российского тяжеловеса. Новоселов и его спутники предложили двум девушкам подвезти их. Находясь в автомобиле, одна из них вызвала полицию. По словам потерпевшей, Новоселов попытался ее изнасиловать.

О задержании Новоселова стало известно ранее 27 марта. Боец известен по участию в поединках среди профессионалов и в поп-MMA. Кроме того, он стал популярным в результате коллаборации с YouTube-каналом True Gym.

Новоселов дважды судим. В 1993 году его осудили на 13 лет колонии по обвинению в убийстве. В 2012 году Новоселов был также осужден на 3,5 года колонии за покровительство наркобизнеса.

Около спорта,Максим Новоселов,Следственный комитет,
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