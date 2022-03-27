СК возбудил дело против бойца MMA Новоселова

Следственный комитет (СК) России возбудил дело против российского бойца смешанного стиля (MMA) Максима Новоселова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дело возбуждено по двум статьям — насильственные действия сексуального характера и изнасилование. Суд должен избрать меру пресечения для 48-летнего Новоселова.

Ранее появились подробности задержания российского тяжеловеса. Новоселов и его спутники предложили двум девушкам подвезти их. Находясь в автомобиле, одна из них вызвала полицию. По словам потерпевшей, Новоселов попытался ее изнасиловать.

О задержании Новоселова стало известно ранее 27 марта. Боец известен по участию в поединках среди профессионалов и в поп-MMA. Кроме того, он стал популярным в результате коллаборации с YouTube-каналом True Gym.