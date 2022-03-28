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38 минут назад

Медведева снялась для журнала Maxim

Елена Прошина

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в фотосессии для журнала Maxim. Об этом сообщается на сайте издания.

Медведева снялась для журнала Maxim
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Женя Медведева — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию. Однако сейчас она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по ее абонементу», — говорится в анонсе.

maximonline.ru

Фотография фигуристки в красном купальнике красуется на обложке журнала. Снимок сопровождает фраза: «Евгения Медведева. Наше сердце сделало четверной аксель».

Номер поступит в продажу 1 апреля.

Около спорта,Евгения Медведева,
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