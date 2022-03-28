Медведева снялась для журнала Maxim

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в фотосессии для журнала Maxim. Об этом сообщается на сайте издания.
«Женя Медведева — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию. Однако сейчас она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по ее абонементу», — говорится в анонсе.
Фотография фигуристки в красном купальнике красуется на обложке журнала. Снимок сопровождает фраза: «Евгения Медведева. Наше сердце сделало четверной аксель».
Номер поступит в продажу 1 апреля.