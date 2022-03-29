«Она что, голая там?»: Тарасова оценила откровенную фотосессию Медведевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала откровенную фотосессию фигуристки Евгении Медведевой для журнала MAXIM. Как сообщает Metaratings.ru, наставница отметила, что такие снимки популяризуют фигурное катание, а спортсменка может делать то, что ей нравится.
«Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Спросите у тренера Жени, главное чтобы ей понравилось. Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от неё? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого?» — сказала Тарасова.
Напомним, что Медведева попала на обложку апрельского номера MAXIM. Спортсменка призналась, что идея сняться для мужского журнала появилась у нее в конце 2021 года, а сама фотосессия состоялась уже после Нового года.
Фигуристка призналась, что для нее это стало интересным экспериментом, и она рада, что снимки попали в выпуск.