«Она что, голая там?»: Тарасова оценила откровенную фотосессию Медведевой

«Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Спросите у тренера Жени, главное чтобы ей понравилось. Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от неё? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого?» — сказала Тарасова.