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1 час назад

«Она что, голая там?»: Тарасова прокомментировала откровенную фотосессию Медведевой

Никита Бородкин

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала откровенную фотосессию фигуристки Евгении Медведевой для журнала MAXIM. Как сообщает Metaratings.ru, наставница отметила, что такие снимки популяризуют фигурное катание, а спортсменка может делать то, что ей нравится.

«Она что, голая там?»: Тарасова оценила откровенную фотосессию Медведевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Спросите у тренера Жени, главное чтобы ей понравилось. Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от неё? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого?» — сказала Тарасова.

Напомним, что Медведева попала на обложку апрельского номера MAXIM. Спортсменка призналась, что идея сняться для мужского журнала появилась у нее в конце 2021 года, а сама фотосессия состоялась уже после Нового года.

Фигуристка призналась, что для нее это стало интересным экспериментом, и она рада, что снимки попали в выпуск.

Около спорта,Евгения Медведева,Татьяна Тарасова,
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