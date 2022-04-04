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1 час назад

В Госдуме предложили выдать Симону Фуркаду российское гражданство

Lenta.ru

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила, что в Госдуме готовы помочь Симону Фуркаду получить российское гражданство. Об этом она рассказала РБК.

Симону Фуркаду предложили выдать российское гражданство
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции», — сообщила депутат и предложила выдать Фуркаду российское гражданство при необходимости.

Она отметила, что экс-биатлонист повел себя очень правильно.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на заявление Фуркада о негативных сообщениях, которые он получил из-за поддержки российских биатлонистов. Она поблагодарила его и заявила, что разделяет его точку зрения. «Спорт без наших спортсменов — не спорт. Такая реакция на Западе понятна. Это чистая политика», — заявила Резцова.

3 апреля Фуркад рассказал о травле фанатами. По его словам, это произошло после того, как он в интервью «Матч ТВ» заступился за российских спортсменов, назвав их отстранение от международных турниров контрпродуктивным.

1 апреля стало известно, что Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор на юниорском чемпионате мира в США. Француз объяснил это желанием поддержать российских биатлонистов.

Около спорта,Симон Фуркад,Светлана Журова,Госдума,
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