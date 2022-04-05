От Карполя до Тутберидзе: почему тренеры жестко обращаются со спортсменами

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о качествах тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, назвав ее «жестким человеком». Вяльбе также сравнила наставника лыжной сборной России Юрия Бородавко со знаменитыми специалистами Евгением Трефиловым и Николаем Карполем. О том, почему методы этих тренеров действительно считаются жесткими, — в обзоре «Газеты.Ru».

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Преклоняюсь перед Тутберидзе, но я работаю иначе"

Видео дня

Глава ФЛГР и главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе прокомментировала работу Этери Тутберидзе - выдающегося тренера по фигурному катанию, чьи подопечные в последние годы неизменно становятся лучшими на крупнейших международных соревнованиях. Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева - все они, как и многие другие, добивались своих главных успехов в карьере именно под руководством Тутберидзе. При этом наставница снискала репутацию жесткого тренера, с чем согласилась и Вяльбе.

"К сожалению, с Этери Георгиевной я не знакома лично. Мне сложно судить о том, какая она. Но если говорить о том, что я вижу, - она жесткий человек. А в спорте и не должно быть иначе. Если начинать сюсюкаться, то люди сядут на голову и будут ехать. Я не осуждаю и не обсуждаю Этери Георгиевну - у нее своя методика, которая дает результат. И какой результат! Преклоняюсь перед ней как тренером, но я работаю иначе. Да и все тренеры в нашей команде тоже. Возможно, иногда Юрий Викторович Бородавко может прикрикнуть, но не после гонки, а во время нее, так что все всё сразу понимают. Но, повторю, каждый работает по-своему", - сказала Вяльбе в интервью "Чемпионату".

"Вы все знали!"

К российским фигуристкам особое внимание было приковано на минувшей Олимпиаде в Пекине - особенно, когда после командного турнира стало известно, что декабрьская допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат. Спортсменка, считавшаяся фавориткой в личных соревнованиях одиночниц, сумела отстоять право выйти на лед, но под серьезным давлением допустила грубые ошибки и заняла лишь четвертое место.

Мировую прессу поразила реакция Тутберидзе, которая не стала утешать 15-летнюю фигуристку, а сразу после того, как Валиева покинула лед, начала указывать ей на огрехи во время проката. В адрес Тутберидзе раздавалось множество критических и гневных высказываний.

Кульминацией же Олимпиады стала церемония награждения призеров. Выиграла Анна Щербакова, а второе место заняла Александра Трусова. В Сети появилось видео, как перед выходом на подиум с Трусовой буквально случилась истерика. Она в слезах заявила: "Ненавижу этот спорт! Почему у всех есть золотая медаль, а у меня нет?!" Позже все СМИ облетела ее фраза, брошенная Трусовой в адрес Тутберидзе: "Вы все знали!"

Никто так и не понял, что имела в виду расстроенная спортсменка, но пресса поспешила придать словам, сказанным на эмоциях 17-летней девушкой, некий сакральный смысл. И все задавались вопросом: что же не так с методами тренера?

Между тем, многие спортсмены, работавшие с Тутберидзе, неоднократно подтверждали, что она строгий специалист, но жалоб на жесткость или даже жестокость не звучало.

В частности, бывшая ученица Тутберидзе Полина Шелепень подчеркивала, что ничего сверхъестественного в поведении специалиста нет.

"Все тренеры ругаются, просто такое ощущение, что чем больших успехов ты добиваешься, тем больше про тебя начинают сочинять всякие истории. Даже когда меня в Америке тренировал российский специалист, то тоже проявлял строгость, хотя и был очень аккуратен в выражениях, - иначе там нельзя", - приводит слова спортсменки РИА "Новости".

"Я хотел повеситься в женском туалете"

В своем интервью Елена Вяльбе сравнила тренера лыжной сборной России Юрия Бородавко со знаменитым наставником гандболисток Евгением Трефиловым и легендой российского волейбольного цеха Николаем Карполем. Она заметила, что Бородавко не настолько жесткий, как Карполь, а Трефилов "был бы в команде своим". Но о крутости характера Короля Треф ходят легенды.

Евгений Трефилов в 2016 году привел женскую сборную России к олимпийскому золоту Рио-де-Жанейро. А пять лет спустя в Токио он, хоть номинально и не руководил командой, но все равно находился на трибунах и громко давал подсказки во время матчей. Золотой успех сборная не повторила, однако завоевала серебро. Известно, что Трефилов никогда не стеснялся в выражениях, чтобы настроить своих подопечных на игру. А о том, на что способен специалист, во время Игр в Рио убеждались и журналисты.

Так, сборная России в матче первого тура обыграла кореянок 30:25, хотя по ходу игры уступала семь очков. Разумеется, после этой встречи Трефилов не говорил о победе и преодолениях - его акцент был совсем на другом.

"Помните русскую поговорку про женщин, которые и в избу, и лошадь? И на руках мужчин носят... Но перехваливать их не будем, хорошо? Без имен. При счете 13:20 я, честно говоря, хотел найти веревку, потом зайти в женский туалет. И повеситься", - сказал тогда Трефилов представителям СМИ.

В итоге команда дошла до финала и впервые в новейшей истории выиграла олимпийское золото. После церемонии награждения капитан сборной Ирина Близнова объявила о завершении карьеры и поблагодарила наставника.

"Победа в Рио - это золотая точка в моей карьере. Посвящаю медаль всем своим близким, родным, болельщикам и своей подруге Людмиле Постновой. Люда - лидер нашей сборной, очень жаль, что она не смогла приехать в Рио и разделить наш успех. Это и ее медаль тоже. И, конечно, это медаль Евгения Васильевича. Он самый крутой тренер в мире", - цитируют Близнову "Известия".

"Он криком приводит нас в чувство"

Бывший главный тренер сборных СССР и России Николай Карполь известен как легендарными победами, так и не менее легендарным характером. Его крики во время тайм-аутов были слышны в самых дальних уголках залов, а дрожали от них не только свои, но и соперницы. При этом в жизни великого тренера были не только успехи - он пережил и невероятную трагедию: в 1993 году его сын погиб в автокатастрофе вместе с женой. На попечении тренера остался четырехлетний внук Михаил, которого Николай Карполь официально усыновил. Сейчас оба - дед и внук - тренируют "Уралочку". При этом выдающийся специалист возглавил команду в 1969 году и до сих пор остается у руля. Михаил же признавался, что его дед действительно может быть жестким, но это всегда обоснованно.

"Ко мне требования гораздо выше. Николай Васильевич порой кричит на меня больше, чем на девочек. Но я понимаю: это только потому, что он хочет как можно быстрее передать мне свой опыт, научить всему тому, чему научился сам. Так что я не обижаюсь абсолютно, просто слушаю и делаю выводы. Он же не просто так кричит, он же умные вещи говорит. Так что стоит прислушаться", - рассказывал Михаил Карполь в интервью "Облгазете".

Сам Карполь не раз указывал, что его поведение в общении с подопечными - игра. И подчеркивал самое главное: он мог повысить голос на девушек, но оскорбить - никогда. Бывшая диагональная "Уралочки" Анна Климец отмечала, что Карполь всегда был готов помочь спортсменкам в любой ситуации.

"Не было такой проблемы, в которой он бы не помог. Честно, за всю свою пока недолгую жизнь умнее человека я не встречала. Мне кажется, он знает все, интересуется абсолютно всем - и политикой, и не политикой. Во время матча Николай Васильевич серьезно на нас влияет. Когда не можем сконцентрироваться, он как-то делает так, что - хоп, и мы все во внимании. Может быть, со стороны кто-то думает: "Вот, он так кричит на девочек! Ужас!" А на самом деле, криком он приводит нас в чувства. В игре случаются, казалось бы, безвыходные ситуации, когда не знаешь, что делать. И крик Карполя спасает. Это как холодный душ", - приводит слова спортсменки "ЕТВ".

"Ступак с такими результатами должна заканчивать"

Возвращаясь к Юрию Бородавко, отметим: во время гонок его крики в адрес спортсменов действительно слышны очень хорошо. И в общении с прессой он порой не стесняется резких выражений. Во время минувшей Олимпиады в Пекине наиболее резонансным стало его высказывание в ответ на слова лыжницы Юлии Ступак, провалившей скиатлон, о желании завершить карьеру.

"Юля все правильно сказала. С такими результатами надо заканчивать, поэтому бегать надо лучше", - высказался тогда Бородавко.

Этот комментарий был растиражирован в прессе, при этом многие упустили, что следующими же словами специалист высказался в поддержку спортсменки, заявив, что верит в нее и знает, на что она в действительности способна. Сам тренер в интервью "Газете.Ru" обращал внимание на то, что требует от подопечных максимальной самоотдачи. Бородавко подчеркнул: он верит в стремление спортсменов побеждать и совершенствоваться.

"Я всегда говорю, что большие дела с равнодушными глазами не делаются. Для того чтобы показывать выдающиеся результаты, нужно в тренировках не только в последнюю неделю перед Олимпийскими играми, а в течение нескольких месяцев, может, даже нескольких лет не жалеть себя любимого, наступать себе на горло, идти по ступенькам, повышать нагрузки для того, чтобы вывести себя на более высокий уровень. И к Играм подойти в максимальной спортивной форме. Если ставить такие задачи, то и у меня, и у спортсменов требования должны быть соответствующими. Если спортсмен вышел, условно говоря, прокатиться, то что от него требовать? Если ему нужно вкусно покушать, крепко поспать, нужны танцы, дискотеки и удовольствия, то это не ко мне. Я верю в трудолюбие спортсменов, в их желание побеждать и в стремление совершенствоваться, чтобы стать лучшими. Как, в частности, это делает Александр Большунов. Он - всем пример, он показывает, какой путь он для себя избрал, и это единственно правильный путь для достижения поставленных целей", - констатировал Бородавко.

"У Тутберидзе и Винер-Усмановой есть сходства"

Напоследок упомянем специалиста, о котором Вяльбе не говорила, но обойти вниманием которого нельзя. Речь о президенте Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главном тренере сборной России Ирине Винер-Усмановой. Болельщиков потрясли кадры документального фильма, на которых тренер в жесточайших выражениях высказывала претензии будущей олимпийской чемпионке Маргарите Мамун.

"Ты очень дрожала. И ты пошла ***. Ты очень дрожала. Ты полное *** была. Полное . Единственный элемент я тебе сказала, какой у тебя был, все остальное ты дрожала как осиновый лист. Тебе еще поставили просто за твои красивые глаза. Почему ты так вышла? Почему?" - такими словами отчитывала Винер-Усманова спортсменку.

Уже несколькими годами позже Мамун рассказывала, что Винер-Усманова на публике и в тренировочном зале - разные люди. При этом она согласилась с тем, что ее наставница и Этери Тутберидзе во многом похожи.

"Конечно, у них есть сходство. Это стойкость, жесткость, требовательность - основные качества лидеров. Непоколебимость и хладнокровие. Они обе снежные королевы, особенно на публике. Я не знаю, какая Этери Георгиевна на тренировках, но Ирина Александровна в тренировочном зале один человек, а на публике - абсолютно другой", - приводит слова Мамун Sport24.

Говоря о фильме, Мамун отмечала, что было снято и много позитивных моментов с участием Винер-Усмановой, однако в итоговый монтаж они не попали. Можно найти лишь один эпизод с похвалой из уст тренера, но он весьма показателен.

"Иди и отдыхай, молодец. Бесподобно сделала. Только вот эту ловлю после риска ты думаешь, что нужно бросать прямой рукой вперед, - это неправильно. Нужно бросать вверх, только руку вот здесь вытянуть, а ты согнутую бросаешь вверх и получается правильно. А когда ты прямую бросаешь, получается вперед, и он у тебя бьется", - говорила Винер-Усманова спортсменке.