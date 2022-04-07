Винер-Усманова: я уверена, весь мир хочет, чтобы Россия выступала!

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о заявлении Всемирной ассоциации олимпийцев (ВАО), выступившей против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
«Я очень счастлива и благодарна всем тем, кто выступил против отстранения наших спортсменов. Но для меня это не новость. Я уверена, весь мир хочет, чтобы Россия выступала!» — приводит слова Винер-Усмановой Sport24.
Она подчеркнула, что российским спортсменам не стоит расслабляться и нужно продолжать тренировки, а также делать свои собственные соревнования на уровне мировых.
«Россия — невероятно огромная страна. Здесь большое количество прекрасных спортсменов, которые ждут и надеются, что смогут попасть на все соревнования», — сказала президент ВФХГ.
Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
Ранее на эту тему высказался спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.