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1 час назад

Винер-Усманова: я уверена, весь мир хочет, чтобы Россия выступала!

Газета.Ruиещё 13

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о заявлении Всемирной ассоциации олимпийцев (ВАО), выступившей против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Винер-Усманова: я уверена, весь мир хочет, чтобы Россия выступала!
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я очень счастлива и благодарна всем тем, кто выступил против отстранения наших спортсменов. Но для меня это не новость. Я уверена, весь мир хочет, чтобы Россия выступала!» — приводит слова Винер-Усмановой Sport24.

Она подчеркнула, что российским спортсменам не стоит расслабляться и нужно продолжать тренировки, а также делать свои собственные соревнования на уровне мировых.

«Россия — невероятно огромная страна. Здесь большое количество прекрасных спортсменов, которые ждут и надеются, что смогут попасть на все соревнования», — сказала президент ВФХГ.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее на эту тему высказался спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Около спорта,Ирина Винер,Дмитрий Губерниев,
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