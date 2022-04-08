Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор предстал перед судом по делу об опасном вождении, сообщает MMA Fighting.

Макгрегору теперь грозит в общей сложности шесть обвинений в нарушении правил дорожного движения.

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22 марта Макгрегор был остановлен и арестован в Западном Дублине. Его автомобиль был конфискован властями. Позже Макгрегор был освобожден под залог, и его автомобиль был возвращен ему.

Первоначально Макгрегор был обвинен в опасном вождении, но теперь он столкнулся с двумя пунктами по этому обвинению в дополнение к четырем другим, включая вождение без страховки, вождение без лицензии и непредоставление необходимой документации.

Однако, по информации Dublin Live, адвокат Макгрегора Майкл Стейнс заявил в суде, что Макгрегор с тех пор предъявил свою лицензию и страховку.

33-летний Макгрегор был освобожден под залог, и в настоящее время планируется судебное разбирательство в июне. Он не сделал никакого заявления в суде. После заседания он коротко обратился к журналистам со словами: «Возвращаюсь к тренировкам».

В июне 2021 года Макгрегор сломал ногу в ходе поединка против Дастина Порье на UFC 264. Точный график его возвращения не установлен, но Макгрегор сказал в нескольких интервью, что надеется вернуться к боям до конца 2022 года.

На счету ирландца 22 победы в MMA и 6 поражений.

Мы как-то незаметно привыкли видеть криминальные новости про Конора Макгрегора. В этот раз отчаянный ирландец попал в руки полицейских из-за нарушений правил дорожного движения. Удивительно, что бывшего чемпиона UFC вообще сумели задержать, учитывая, что он мчался на элитном Bentley Continental. Теперь машина находится на штрафстоянке, а Конор ждёт суда. В своём роскошном особняке.

Благодаря камере случайного свидетеля, мы смогли увидеть небольшую часть погони. Несмотря на сирену мчащейся позади полицейской машины, ирландец выглядит очень расслабленно.

Любопытно, что ещё до публикации видео известный промоутер Владимир Хрюнов назвал арест бойца «постановочным». По мнению Хрюнова, это было запланировано пиар-службой Макгрегора.

«Всё, что с ним происходит — это планируется заранее, причём планируется очень хорошо. Их концепция — всё, что не является некрологом, то является пиаром. Чем больше людей о нём заговорят, тем будет лучше. Допустим: 80% осудят его поступок, 10% одобрят, 10% проявят равнодушие, но все они хотя бы в какой-то степени отреагировали», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

Нам кажется, что промоутер немного поторопился с критической оценкой. На видео хорошо видно, что никакой «постановки» нет: Макгрегор несётся на огромной скорости, распугивая соседние машины. По эмоциональной реакции свидетелей тоже можно понять, что кинематографичная погоня за ирландцем стала для них сюрпризом. Так что нет, это точно не «запланированный пиар». Без вариантов.

Тем более что ранее в активе экс-чемпиона накопился целый список разнообразных нарушений закона, где проблемы с ПДД занимают почётное первое место. Макгрегор просто куражится, чувствуя себя «властелином жизни». Не хочется предрекать Конору неприятные последствия, но подобное поведение до добра не доведёт. Мы помним ещё одного великого чемпиона, который долго игнорировал закон и порядок. Его звали Майк Тайсон.

(материал от 14 сентября 2020 года)

Британский таблоид The Sun утверждает, что ирландский боец ММА Конор Макгрегор приставал к замужней женщине в одном из баров на острове Корсика (Франция). По данным источника, бывший боец UFC оголился перед девушкой, которая шла в туалет. При этом ирландец был в сопровождении телохранителей. 32-летний Макгрегор, как сообщает издание, был пьян.

Ранее стало известно, что Макгрегор был задержан французской полицией за домогательства. Обвинения в свой адрес ирландец отрицает. На Корсику он прилетел вместе со своей возлюбленной Ди Девлин.

Макгрегора допросила полиция, после чего отпустила. При этом пока ничего неизвестно о возможном наказании спортсмена.

(материал от 15 апреля 2021 года)

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор избежал уголовного преследования после обвинений в сексуальных домогательствах в сентябре 2020-го. Об этом сообщает TMZ.

Французская полиция расследовала инцидент и не обнаружила улик против 32-летнего бойца. Дело в отношении Макгрегора было закрыто.

О задержании спортсмена на острове Корсика сообщалось в сентябре 2020-го. Макгрегора обвинили в сексуальных домогательствах. Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с самого начала отрицал свою вину. На Корсике он проводил отпуск вместе со своей невестой — Ди Девлин.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец ММА Конор Макгрегор дал понять, что у него серьёзные намерения в вопросе приобретения футбольного клуба «Челси». Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович объявил, что продаёт английскую команду, которой владеет с 2003 года.

«Я говорил о покупке «Челси» не в шутку. Как я уже сказал, я изучаю это предложение. «Селтик», «Манчестер Юнайтед», а теперь и недавно выставленный на продажу «Челси» — всё это изучается мною. Покупка футбольной франшизы входит в мои планы, не сомневайтесь в этом», — написал Макгрегор на своей официальной странице в «Твиттере».

Недавно Макгрегор предлагал за «Челси» £ 1,5 млрд». Абрамович хочет выручить за продажу клуба £ 4 млрд.

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор напал на американского рэпера Колсона Бэйкера, более известного как Machine Gun Kelly. Стычка произошла на церемонии вручения премии MTV на арене «Барклайз-Центр» в Нью-Йорке.

Конор был приглашенным гостем и пришел туда со своей супругой Ди Девлин. Ярость борца вызвал отказ музыканта сделать совместное фото. Конор протянул руку в направлении исполнителя для приветствия. Бэйкер произнёс какую-то фразу в адрес Макгрегора, которую спортсмен не расслышал, после чего бойца отпихнули охранники музыканта.

Конор разлил свой напиток, после чего бросил стакан с остатками жидкости в направлении артиста, после чего попытался ударить MGK, что зафиксировано на видео. Конфликт был потушен сотрудниками безопасности. Рядом с рэпером в это момент находилась его подружка, актриса и фотомодель Меган Фокс.

В итоге на церемонии MTV Video Music Awards Конор вручил награду в номинации «Артист года» Джастину Биберу, а Machine Gun Kelly выступил вместе с Трэвисом Баркером.

Сам Макгрегор после инцидента заявил, что не собирался драться с Бэйкером, поскольку того нельзя считать «настоящим бойцом». Конор продолжает курс восстановления после травмы, которую он получил в бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Дастина Порье.

Конор Макгрегор после травмы в бою с Дастином Порье продолжает восстанавливаться и набирать форму. Впрочем, кондиции уже явно не те, что раньше. Тем не менее, ирландец всегда на слуху. В мире смешанных единоборств еще нет человека популярнее, чем Конор Макгрегор.

Даже оставаясь за кулисами, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях привлекает к себе очень много внимания. Конор активно ведет соцсети, кидает громкие комментарии и вызовы другим бойцам.

Недавно ирландец в Twitter выложил видео своего тренировочного процесса под названием «Представляй, что твои прямые — это мечи, а хуки — молоты». Генри Сехудо, увидев ролик, прокомментировал его следующим образом:

«Ты очень много времени уделяешь комбинациям, а должен работать над заходами, сетапами и расставлением ловушек. Это тебе совет от величайшего», — написал в комментариях экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе.

После этого между бойцами началась словесная перепалка, ведь Конор не из тех, кто будет молчать.

Макгрегор не остался в стороне и сразу же перешел в нападение

Ирландский боец нередко высказывается в адрес более крупных оппонентов, чем он сам. Так недавно Конор заявил, что готов выйти и подраться с Камару Усманом за чемпионский пояс в полусредней категории. После комментариев Сехудо Макгрегор не остался в стороне:

«Открытые удары — это финты и ловушки. Ты когда-нибудь слышал об этом? Твои бездарные уловки не заманят меня, малыш. Ты маленький и толстый новичок с двумя нокаутами в легчайшем весе. У меня их 20. В трех разных весовых. Молчи, бомж», — ответил Конор в комментариях.

Но Сехудо на этом не успокоился. Генри вновь начал советовать ирландцу, как правильно тренироваться. Американец утверждает, что у Конора есть проблемы с техникой. По словам Генри, Макгрегор плохо стоит ногах.

Комментарии подобного рода всегда задевают самолюбие эпатажного ирландца. Конор считает себя лучшим ударником в UFC. Впрочем, уровень своего мастерства он не раз доказывал в поединках с сильнейшими бойцами данного промоушена. Однако в последние годы Макгрегор дерется не так часто, как хотелось бы поклонникам смешанных единоборств.

Сейчас Конор активно занимается бизнесом и развивается во многих других направлениях. Но и про тренировки боец тоже не забывает. Однако планы относительно спортивной карьеры ирландца неизвестны никому. Он не один раз заявлял, что больше не выйдет в октагон, но через некоторое время появлялся в клетке вновь.

Пока идет восстановление от травмы Макгрегору только и остается, что разводить скандалы в соцсетях.

Сехудо готов подраться в Макгрегором в легком весе

Попробовать свои силы против Макгрегора хотят многие бойцы. Генри Сехудо тоже не исключение. В одном из своих интервью американец сказал следующее:

«Давай подпишем контракт. Я готов подняться в легкий вес, чтобы сразиться с Конором. Готов подняться в легкий вес и подраться с тобой, если ты согласен выйти на бой трезвым. Если Конор пройдет тест, то я готов подраться с ним в категории до 155 фунтов. Думаю, тогда это будет честный бой. Такие переговоры меня устраивают» - сообщил боец в выпуске видео с The Schmo.

Макгрегор не из тех спортсменов, кто ведет здоровый образ жизни. В интернете часто появляются снимки и видео, на которых ирландский боец находится в нетрезвом состоянии. Сехудо это подметил и решил заявить в своем интервью. Сам же Генри в последний раз появлялся в октагоне 9 мая в 2020-м.

Тогда он защитил титул чемпиона в легчайшем весе, отправив в нокаут Доминика Круза. После того поединка Сехудо объявил о завершении карьеры. Генри закончил выступления на хорошей серии из 6 побед кряду. Последние 3 боя Сехудо выиграл нокаутами.

Сейчас американец выступает в роли эксперта, который дает свои прогнозы на поединки. К примеру, он дал комментарий на титульный бой на UFC 273 с участим своего одноклубника и товарища Чон Чхан Сона против Александра Волкановски:

«Я изучал Волкановски. У него нет сильного удара. Если он все-таки решит зарубиться, то Зомби уложит его спать», — заявил Генри на UFC 273 Embedded.

Но ради встречи с Макгрегором Сехудо готов вновь выйти в клетку. Это отличная возможность получить большой гонорар, ведь бои с участием ирландца собирают огромное количество просмотров. Причем неважно в какой форме находится Конор. Он уже давно сделал себе имя и пользуется этим. Сехудо тоже довольно популярный боец, но до Макгрегора ему далеко.

Если бой состоится, то Макгрегор явный фаворит

Генри отлично показывал себя в легчайшем и наилегчайшем дивизионах. Тогда спортсмен весил или 57, или 61 килограмм. Легковесы же имеют диапазон от 66 до 70 килограммов. Набрать до 66 Сехудо вполне может, но он по габаритам явно уступает Конору.

В росте разница 12 сантиметров, в размахе рук она будет еще больше. В своей карьере Сехудо дрался против бойцов, которые по габаритам меньше того же Макгрегора. Конор выходил даже против тех, кто тяжелее него. Ирландец дрался в полусреднем весе и разбивал Нейта Диаса и Дональда Серроне.

Оба были уже не на пике, зато в росте явно превосходили Макгрегора. Ударная мощь ирландца не вызывает сомнений ни у кого.

Даже не в самой лучшей форме Конор есть Конор. Коронного кросса с левой никто не отменял. Чтобы отправить в нокаут Сехудо ирландцу вполне может хватить одного попадания. Но этот бой, прежде всего, интересен именно Сехудо. Конор явно не горит желанием подписывать контракт.

«Мужик, мне на тебя наплевать. Ты никто. Кто ты, черт побери, такой? Для меня ты не существуешь. Перестань мне писать, спасибо», — написал Макгрегор в соцсетях.