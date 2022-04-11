«Хватит уже предлагать всем гражданство. Писали, что я Фуркаду сама гражданство предложила, я не предлагала. Я сказала о том, что если человек вдруг захочет куда-то переехать, он вправе ехать куда угодно, не только в Россию. Наверное, Россия таком случае никогда не отказывала, когда к ней обращались. Но это не означает, что надо бежать за Роналду или Фуркадом и предлагать им гражданство».

Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ