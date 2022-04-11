Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «Рамблером» высказалась против предоставления российского гражданства угодившему в очередной скандал португальскому футболисту Криштиану Роналду, а также пояснила свои слова касательно предоставления гражданства РФ экс-биатлонисту Симону Фуркаду из Франции.
Ранее Журова отметила, что экс-биатлонист Симон Фуркад повел себя правильно, когда поддержал россиян после их отстранения Международным союзом биатлонистов (IBU). При этом в ряде СМИ появилась информация, согласно которой Журова выступила за вручение Симон Фуркаду гражданства РФ.
9 апреля форвард манкунианцев после проигранногов Ливерпуле матча, уходя с поля в подтрибунное помещение, с силой выбил телефон из рук 14-летнего болельщика «Эвертона» Джейка Хардинга, который болен аутизмом. Полиция города начала расследование инцидента.