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6 часов назад

«Хватит уже всем предлагать»: Журова ответила на вопрос о гражданстве РФ для Роналду

Семён Капранов
Светлана Журоваэксперт

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «Рамблером» высказалась против предоставления российского гражданства угодившему в очередной скандал португальскому футболисту Криштиану Роналду, а также пояснила свои слова касательно предоставления гражданства РФ экс-биатлонисту Симону Фуркаду из Франции.

«Хватит уже предлагать всем гражданство. Писали, что я Фуркаду сама гражданство предложила, я не предлагала. Я сказала о том, что если человек вдруг захочет куда-то переехать, он вправе ехать куда угодно, не только в Россию. Наверное, Россия таком случае никогда не отказывала, когда к ней обращались. Но это не означает, что надо бежать за Роналду или Фуркадом и предлагать им гражданство».
Светлана Журова
Светлана ЖуроваОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ

Ранее Журова отметила, что экс-биатлонист Симон Фуркад повел себя правильно, когда поддержал россиян после их отстранения Международным союзом биатлонистов (IBU). При этом в ряде СМИ появилась информация, согласно которой Журова выступила за вручение Симон Фуркаду гражданства РФ.

9 апреля форвард манкунианцев после проигранногов Ливерпуле матча, уходя с поля в подтрибунное помещение, с силой выбил телефон из рук 14-летнего болельщика «Эвертона» Джейка Хардинга, который болен аутизмом. Полиция города начала расследование инцидента.

Около спорта,Симон Фуркад,Светлана Журова,Криштиану Роналду,Госдума,
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