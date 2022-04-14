Обвинившая тренера в вымогательстве фристайлистка назвала свою зарплату

Российская фристайлистка, чемпионка мира 2021 года Анастасия Таталина назвала свою зарплату в месяц. Ранее 21-летняя спортсменка уличила своего тренера в вымогательстве денег. Слова Таталиной приводит «Спорт-Экспресс».

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Зарплата напрямую зависит от результатов. Базовая ставка спортсмена — 30 тысяч рублей. Могу говорить за себя. Согласно справке 2-НДФЛ, моя ежемесячная повышенная зарплата как члена сборной команды России в 2021 году — 114 109 рублей. В том сезоне я выиграла чемпионат мира, — сказала Таталина.

Она добавила, что за хорошие результаты есть ежемесячная президентская стипендия в размере 52 тысяч рублей. Её можно получить один-два раза в год.