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3 часа назад

Обвинившая тренера в вымогательстве фристайлистка назвала свою зарплату

News.ru

Российская фристайлистка, чемпионка мира 2021 года Анастасия Таталина назвала свою зарплату в месяц. Ранее 21-летняя спортсменка уличила своего тренера в вымогательстве денег. Слова Таталиной приводит «Спорт-Экспресс».

Обвинившая тренера в вымогательстве фристайлистка назвала свою зарплату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зарплата напрямую зависит от результатов. Базовая ставка спортсмена — 30 тысяч рублей. Могу говорить за себя. Согласно справке 2-НДФЛ, моя ежемесячная повышенная зарплата как члена сборной команды России в 2021 году — 114 109 рублей. В том сезоне я выиграла чемпионат мира, — сказала Таталина.

Мощнейший скандал в российском фристайле. Чемпионка обвинила федерацию в вымогательстве

Она добавила, что за хорошие результаты есть ежемесячная президентская стипендия в размере 52 тысяч рублей. Её можно получить один-два раза в год.

11 апреля Таталина написала открытое письмо на имя министра спорта РФ Олега Матыцина. В нём она рассказала, что её тренер Никита Васильев вымогал у неё половину гонорара за победу на ЧМ-2021. Позже выяснилось, что сумма, которую хотел удержать у спортсменки тренер составляет около 400 тысяч рублей.

Около спорта,Олег Матыцин,Никита Васильев,
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