Татьяна Тарасова обратилась к Алле Пугачёвой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к народной артистке СССР, популярной исполнительнице Алле Пугачёвой. Она поздравила её с днём рождения. Сегодня, 15 апреля, Пугачёвой исполнилось 73 года.