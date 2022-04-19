«Выпил ряженку перед эфиром». Лекция Губерниева — смесь стендапа и мотивационного коучинга

Репортаж с выступления знаменитого комментатора перед студентами «Матч! Академии».
«Что самое главное в работе телевизионного ведущего?» — с такого вопроса начинается лекция Дмитрия Губерниева для студентов «Матч! Академии».
В ответ будущие спортивные журналисты говорят о честности, эмоциях и грамотной речи. Но версию комментатора не назвал никто:
— Вы все правы. Но главное в работе телевизионного ведущего — не обосраться, как в прямом, так и в переносном смысле, — говорит Губерниев. — Что означает не обосраться в переносном смысле — вы прекрасно понимаете. Ты вышел и должен владеть материалом. А в прямом… У меня был харизматичный случай на «Матч ТВ». Лето. Получасовой эфир «Все на Матч». Перед этим я купил в приличном магазине ряженку. Выпиваю. Первые 8 минут проходит нормально, затем начинаются какие-то бурления. Чувствую, что мне реально плохо. Я стою и мнусь, а надо же работать. Думаю: «Что делать дальше?» Как говорил великий Армен Джигарханян: «Димочка, лови сигналы свыше». Я 20 минут простоял на морально-волевых, довел программу до конца и успел убежать до туалета. К чему я это говорю? Не для того, чтобы вы все заулыбались. Ребят, если вы пришли на телевидение, то должны четко понимать, что вы съели, как вы спали, как себя чувствуете. Это вопросы профессионализма. В титрах не напишут: «Простите я сожрал ряженку, у меня болел живот, поэтому я обосрался».
Занятие состоялось в понедельник, 18 апреля, в пресс-центре телеканала на Новом Арбате. Лекция Губерниева — это смесь стендапа и мотивационного коучинга. Каждый совет он подкрепляет непридуманной историей из практики. Как выкручиваться из сложной ситуации? История о том, как он без подготовки выдержал долгий эфир, после которого выжимал промокшую насквозь рубашку. Почему нужно быть аккуратным, если на тебя надет микрофон? Открытый рассказ о знаменитом перерыве матча «Спартак» — ЦСКА в 2011 году.
«Учитесь на моих ошибках. А я, как дурак, по граблям пойду», — объясняет комментатор студентам.
Он не говорит о том, в чем не разбирается и с чем не сталкивался. Например, кто вам лучше всех в спортивных медиа расскажет о том, как быть устойчивым к хейту? Вот сокращенный монолог Губерниева по этому поводу:
— Зайдешь в интернет посмотреть, что про тебя пишут, и увидишь, что ты не комментатор, а говно. Думаешь: «Блин, люди против меня». Но это пятьсот, может быть, тысяча человек. Но у нас же страна большая. Идешь по Москве — к тебе подходят люди. Приходишь на лекции — зал переполнен. Стоишь на светофоре — тебе постоянно сигналят. Тогда ты думаешь: «Так ты говно или нормальный комментатор?» Никто никогда не бьет мертвую собаку. Пока мы живы, мы будем раздражать. К моей работе нет равнодушных. Меня либо любят (и таких большинство), либо ненавидят. Такие люди тоже есть. Я им сильно благодарен. Раздражение — приятная эмоция. Напишут тебе, что ты козлина, что про это говоришь, что ты майонез, что в номера ходишь. Откуда ты знаешь, что я делаю, если меня не смотришь? Что ты за мазохист чертов? Я же прекрасно понимаю, что они все смотрят и, сидя на кухне, говорят: «Ну-ка, сделай погромче». Это часть игры. Мы должны быть к этому готовы. Не буду спорить, что я не подкармливаю. Подкармливаю, как рыбок. Даешь интервью, говоришь слово, которое вынесут в заголовок. Набросишь на вентилятор, и пошло по трубам, — объяснял Дмитрий.
Лекция длится два часа. Все это время Губерниев умело держит аудиторию вовлеченной. Это не только набор интересных историй, но и техническая часть. Дмитрий наглядно показывает, как говорить без микрофона, чтобы тебя слышали и слушали, как правильно расставлять акценты. Эту часть не передать текстом. Здесь важно личное присутствие.
Большая часть аудитории — девушки, чему комментатор искренне рад:
«Лекции имеют успех, когда подготовлен первый ряд. Судя по первому ряду, подготовка прошла блестяще. Заметьте, никакого харассмента. Только комплименты. Женщины — это reason to live (причина жить), как в песне Kiss. Всегда здорово, когда приходит много девушек».
У каждого студента «Матч! Академии» была возможность не только сфотографироваться с профессором Дмитрием Викторовичем, но и задать любой вопрос. Спрашивали про Бузову, роль шоумена, подготовкам к эфиру. Встреча завершилась вопросом про то, каким был Губерниев в детстве. Комментатор ответил доброй ламповой историей: — После школы бесконечно ходил и извинялся перед учителями. Подвез директора до Химок. Она говорит:
«Дим, ты же гордость школы». Отвечаю: «Галина Борисовна, вы же хотели меня в психушку сдать в девятом классе». Я был балагур, хулиган, болтал на уроках. Сидим на трудах. «Ребята, у меня запись концерта «Скорпов» (группы Scorpions)». Включаю. Там Клаус Майне перед песней «Big city nights» говорит: «This song for you, California» («Эта песня для тебя, Калифорния»). И заходит Галина Борисовна с трудовиком: «Я тебе покажу «Калифорния»! Родителей в школу!» Такое было детство.