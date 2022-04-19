«Выпил ряженку перед эфиром». Лекция Губерниева — смесь стендапа и мотивационного коучинга

— Зайдешь в интернет посмотреть, что про тебя пишут, и увидишь, что ты не комментатор, а говно. Думаешь: «Блин, люди против меня». Но это пятьсот, может быть, тысяча человек. Но у нас же страна большая. Идешь по Москве — к тебе подходят люди. Приходишь на лекции — зал переполнен. Стоишь на светофоре — тебе постоянно сигналят. Тогда ты думаешь: «Так ты говно или нормальный комментатор?» Никто никогда не бьет мертвую собаку. Пока мы живы, мы будем раздражать. К моей работе нет равнодушных. Меня либо любят (и таких большинство), либо ненавидят. Такие люди тоже есть. Я им сильно благодарен. Раздражение — приятная эмоция. Напишут тебе, что ты козлина, что про это говоришь, что ты майонез, что в номера ходишь. Откуда ты знаешь, что я делаю, если меня не смотришь? Что ты за мазохист чертов? Я же прекрасно понимаю, что они все смотрят и, сидя на кухне, говорят: «Ну-ка, сделай погромче». Это часть игры. Мы должны быть к этому готовы. Не буду спорить, что я не подкармливаю. Подкармливаю, как рыбок. Даешь интервью, говоришь слово, которое вынесут в заголовок. Набросишь на вентилятор, и пошло по трубам, — объяснял Дмитрий.