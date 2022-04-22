Экс-главу Федерации футбола Украины взяли на границе с партией дорогих часов

Бывший президент Федерации футбола Украины, экс-вице-президент УЕФА и один из владельцев киевского «Динамо» Григорий Суркис задержан на границе Украины с Польшей.

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По сообщениям украинских СМИ, олигарх был задержан на пункте пропуска «Краковец». Спустя какое-то время Суркиса все-таки выпустили из страны, но незадекларированные дорогие часы в количестве 13 штук пришлось оставить пограничникам.

Примечательно, что это не первый выезд Суркиса с Украины с начала военной спецоперации РФ. Ранее вместе со своим братом Игорем Суркисом олигарх бежал в Венгрию. По данным украинских журналистов, при выезде с Украины братья не задекларировали, а на венгерском таможенном пункте оформили 17,6 миллиона долларов наличными.

Похоже, бывший нардеп решил вернуться на родину именно за часами.Суркису-старшему на данный момент 72 года, он не подпадает под запрет на выезд с Украины. Покидать страну запретили мужчинам от 18 до 60 лет.