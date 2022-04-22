Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Экс-главу Федерации футбола Украины взяли на границе с партией дорогих часов

Спорт уик-энд

Бывший президент Федерации футбола Украины, экс-вице-президент УЕФА и один из владельцев киевского «Динамо» Григорий Суркис задержан на границе Украины с Польшей.

Экс-главу Федерации футбола Украины взяли на границе с партией дорогих часов
Фото: Спорт уик-эндСпорт уик-энд

По сообщениям украинских СМИ, олигарх был задержан на пункте пропуска «Краковец». Спустя какое-то время Суркиса все-таки выпустили из страны, но незадекларированные дорогие часы в количестве 13 штук пришлось оставить пограничникам.

Примечательно, что это не первый выезд Суркиса с Украины с начала военной спецоперации РФ. Ранее вместе со своим братом Игорем Суркисом олигарх бежал в Венгрию. По данным украинских журналистов, при выезде с Украины братья не задекларировали, а на венгерском таможенном пункте оформили 17,6 миллиона долларов наличными.

Похоже, бывший нардеп решил вернуться на родину именно за часами.Суркису-старшему на данный момент 72 года, он не подпадает под запрет на выезд с Украины. Покидать страну запретили мужчинам от 18 до 60 лет.

Напомним, ранее Суркис являлся народным депутатом Украины. В период с 2013 по 2019 год Григорий был вице-президентом УЕФА, а на данный момент ему присвоен статус почётного члена УЕФА. В период 1993-1998 годов Григорий Суркис был президентом киевского «Динамо», а по сегодняшний день он остаётся одним из совладельцев клуба.

Около спорта,Григорий Суркис,Игорь Суркис,Динамо,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители