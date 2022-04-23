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2 часа назад

Бывший главред ЦСКА ТВ раскритиковала примирение Губерниева и Бузовой

Газета.Ru

Бывший главред ЦСКА ТВ Катерина Кирильчева раскритиковала примирение журналиста Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой.

Экс-главред ЦСКА ТВ раскритиковала примирение Губерниева и Бузовой
Фото: ТАССТАСС

"Сексизм в России не победить, пока унижение можно искупить букетом. В русской традиции принято умаслить жену цветочками и конфетами после очередной разборки. Чем больше фингал — тем дороже "подарочный" набор", - написала Кирильчева в Telegram.

Напомним, во время чемпионата Европы — 2020 по футболу между Губерниевым и Бузовой произошел конфликт. Певица посетила студию канала "Матч ТВ" в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась.

Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". В ответ певица назвала комментатора "дном". Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее заместитель генерального директора "Газпром-медиа", бывший генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась о примирении певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Около спорта,Катерина Кирильчева,Дмитрий Губерниев,Тина Канделаки,Астрид Линдгрен,Газпром-медиа,
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