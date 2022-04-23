Экс-главред ЦСКА ТВ раскритиковала примирение Губерниева и Бузовой

"Сексизм в России не победить, пока унижение можно искупить букетом. В русской традиции принято умаслить жену цветочками и конфетами после очередной разборки. Чем больше фингал — тем дороже "подарочный" набор", - написала Кирильчева в Telegram.

Напомним, во время чемпионата Европы — 2020 по футболу между Губерниевым и Бузовой произошел конфликт. Певица посетила студию канала "Матч ТВ" в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась.