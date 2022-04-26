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1 час назад

Путин выпил с олимпийцами

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин нарушил «спортивный режим» и выпил алкоголь вместе с победителями Олимпийских игр в Пекине. Как сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram-канале, глава государства вручил награды российским спортсменам в Екатерининском зале Кремля.

Путин выпил с олимпийцами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступая перед олимпийцами, глава государства отметил, что для них были созданы все необходимые условия. По мнению Путина, это долг любого государства и лиц, которые занимаются организацией работы в сфере спорта.

«Но, конечно, главная заслуга это ваша — труд, талант, целеустремленность. Ваша и ваших тренеров. Вот кто реальные герои этого события. И для страны... Практически, я думаю, для каждого гражданина России чрезвычайно важны ваши успехи», — заявил он.

После этого Путин вместе со спортсменами выпили по бокалу шампанского.

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Напомним, что сборная России на ОИ-2022 завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых). В медальном зачете команда стала девятой, по общему количеству наград — второй.

Около спорта,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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