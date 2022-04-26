Путин выпил с олимпийцами

«Но, конечно, главная заслуга это ваша — труд, талант, целеустремленность. Ваша и ваших тренеров. Вот кто реальные герои этого события. И для страны... Практически, я думаю, для каждого гражданина России чрезвычайно важны ваши успехи», — заявил он.