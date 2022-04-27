Олимпийский чемпион-сноубордист поделился планами на будущее в России

– В последние годы у меня появился преподаватель. Два года назад я развелся с Аленой Заварзиной и был в России один. Тогда я понял, что нужно подтягивать язык, чтобы наслаждать страной. Но даже сейчас мне тяжело учиться. Я же до сих пор не знаю, как долго я еще буду в России. Будет ли у меня здесь работа? Поэтому тратить все силы на изучение языка сейчас неразумно, – сказал Уайлд.