Как будут развивать спорт в России

В Кремле во вторник прошла церемония награждения государственными наградами призеров зимней Олимпиады 2022 года и Игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Серебряным и бронзовым олимпийским призерам в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца награды вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Фото: ТАСС ТАСС

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После церемонии награждения прошло заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

ТАСС выбрал главные высказывания, прозвучавшие в Кремле.

Успехи олимпийцев

"Без всякого преувеличения блестящие, волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов, стали настоящим украшением Игр", - обратился Путин к олимпийцам.

Отдельно он подчеркнул, что "удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной". Он отметил и выдающиеся успехи российских лыжников.

Президент не обошел вниманием и инцидент на пекинской Олимпиаде с участием фигуристки Камилы Валиевой. После того, как Россия с ее участием завоевала золото в командном турнире, Международное агентство допинг-тестирования сообщило о положительной пробе российской фигуристки, которая была сдана еще 25 декабря, то есть до начала Олимпиады. Расследование дела о допинге продолжается до сих пор.

По словам главы государства, такого уровня мастерства, который показала Валиева, "невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций, да в фигурном катании все эти средства дополнительные и не нужны, мы с вами это хорошо понимаем и знаем". Во время неформального общения с олимпийцами Путин посоветовал девушке не обращать внимания на нападки и продолжать работать.

Путин посоветовал спортсменке махнуть рукой на тех, кто ее обвиняет:

"Ну, пускай! А ты иди дальше и добивайся следующих результатов и побед. Они будут, сто процентов, абсолютно точно".

Ниже запланированного

В начале заседания Совета по развитию физической культуры и спорта Путин попросил министра спорта доложить о том, почему итоговое место сборной России в общекомандном зачете Олимпийских игр в Пекине было ниже запланированного в стратегии развития спорта (девятое вместо третьего-пятого). Олег Матыцин констатировал, что команда не достигла запланированного результата по золотым медалям:

"Их шесть, до итогового показателя нам не хватило двух. Причины - недостаточная централизация подготовки сборных. Считаем необходимым расширить полномочия министерства спорта, внести это в нормативные документы, соответствующие документы мы подготовили".

Отстранение россиян от Паралимпиады

Президент обратился с особыми словам к паралимпийцам, которые не были допущены до игр в Пекине.

"Отстранение атлетов России и Белоруссии не только прямо нарушило основополагающие принципы спорта - открыто и, не побоюсь этого слова, цинично были попраны сами базовые права человека", - заявил Путин.

По его словам, "наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства и национальности. Трудно себе представить, это вообще не совместимо никак с принципами олимпизма и паралимпизма".

Глава государства рассказал о попытках России убедить партнеров "очистить спорт от политики, которая последовательно девальвирует все его ценности, мирового спорта, превращает спорт в инструмент манипуляции".

Путин заявил, что Россия "остается открытой для широкого, конструктивного взаимодействия со всеми, кто дорожит спортивными принципами". В качестве подтверждения этого он назвал организацию зимних игр, которые прошли для сильнейших паралимпийцев в Ханты-Мансийске. В них кроме российских атлетов приняли участие спортсмены из Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана.

"Победителей и призеров игр в Ханты-Мансийске ждет поощрение, соответствующее традиционным выплатам за достижения на Паралимпийских играх", - напомнил президент.

Открытые соревнования

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Путин напомнил, что международные спортивные организации отменили многие турниры в России. Этот факт он прокомментировал кратко: "Ну, бог им судья".

Президент уверен, что на место отмененных турниров должны прийти соревнования новых форматов.

"Мы это можем сделать достаточно быстро: организовать открытые и привлекательные со всех точек зрения многоэтапные спортивные турниры, обеспечить участие в них иностранных атлетов, клубов, команд", - сказал Путин.

Он поручил правительству сформировать перечень таких соревнований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что спортивный календарь на этот год включает более 4,5 тыс. мероприятий по 134 олимпийским и неолимпийским видам спорта.

"Мы планируем организовывать комплексные спортивные состязания с нашими партнерами из стран ШОС и БРИКС. В мае в Ташкенте министры спорта стран ШОС определят совместный план действий по развитию спорта", - сказал Чернышенко.

Массовый спорт

На заседании обсудили, как привлечь к систематическим занятиям спортом взрослых россиян. По мнению президента, "здесь, очевидно, требуются свои особенные, специальные подходы, тем более что это люди уже состоявшиеся, семейные, занятые на работе и дома". По итогам 2021 года регулярно занимались спортом 49,4% россиян.

Глава государства предложил изучить опыт крупных российских компаний и госкорпораций: "Газпрома", РЖД, "Лукойла" и Ростеха. Кстати, по инициативе последнего в 2018 году было воссоздано спортивное общество "Трудовые резервы". Кроме того, была создана Ассоциация развития корпоративного спорта.

"Считаю, что следующим шагом должна стать совместная программа действий представителей бизнеса, органов власти всех уровней и общественных объединений, в том числе наших прославленных спортивных обществ: "Динамо", "Спартак", ЦСКА", - указал президент.

По словам Путина, чтобы спорт стал по-настоящему массовым в стране, нужно активнее продвигать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО и "создавать для занятий спортом соответствующие условия - современную, хорошо оснащённую спортивную инфраструктуру".

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