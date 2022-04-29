Олимпийские чемпионы выступят в Петербурге на шоу ко Дню Победы

"В праздничном шоу, подготовленном Комитетом по культуре при участии Санкт-Петербургского Детского ледового театра и приуроченном ко Дню Победы, мировые звезды фигурного катания выйдут на лед под песни из советских кинофильмов в лирических, ностальгических и характерных хореографических номерах. В честь праздника билеты на ледовую постановку бесплатно распространяют муниципальные образования и социальные учреждения Петербурга. В программе примут участие призеры и участники Олимпиады-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова и Иван Букин", - рассказали в пресс-офисе.