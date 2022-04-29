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1 час назад

Борис Беккер получил реальный тюремный срок

Вероника Полынина

Бывшего теннисиста Бориса Беккера приговорили к 2,5 годам тюрьмы за сокрытие имущества во время прохождения процедуры банкротства, сообщает РБК.

Борис Беккер получил реальный тюремный срок
Фото: ReutersReuters

В начале апреля суд присяжных признал 54-летнего немца виновным в нарушении закона о финансовой несостоятельности. Присяжные признали экс-первую ракетку мира виновным по четырем пунктам обвинения: передача собственности на сумму 427 тысяч евро девяти разным людям, в том числе двум своим бывшим женам; попытка скрыть владение виллой в Германии стоимостью 2,16 млн евро; попытка скрыть владение акциями компании Breaking Data Corp.; сокрытие ссуды в размере 825 тысячи евро от банка в Лихтенштейне. Еще по 20 пунктам обвинения Беккера оправдали.

В 2017 году экс-спортсмен был признан банкротом из-за невыплаченного кредита в размере 3,6 млн евро за недвижимость на Майорке.

Борис Беккер - победитель шести турниров Большого шлема, двукратный обладатель Кубка Дэвиса, олимпийский чемпион 1992 года в парном разряде. В 2003 году избран в Международный зал теннисной славы. В 2013-2016 годах входил в тренерский штаб Новака Джоковича.

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