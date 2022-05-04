В США насторожились из-за слов Путина о Валиевой

Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд обеспокоена, что слова президента РФ Владимира Путина могут повлиять на объективность расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает The Washington Post.

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Валиева была фавориткой одиночного турнира Олимпиады в Пекине, но несколько раз упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

До этого участие Валиевой в ОИ оказалось под угрозой из-за допинг-скандала, который начался после командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию (в нем победили россияне).

Церемонию награждения, которая должна была состояться 8 февраля, отменили. Сначала причина не раскрывалась, позже в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что это произошло из-за допинг-пробы Валиевой.

Проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин. В итоге Валиевой разрешили участвовать в ОИ с учетом ее статуса защищенной персоны (ей не было 16 лет). Расследование ее дела еще не завершено, РУСАДА должно сообщить о результатах до 8 августа.

Комментируя это дело, Путин заявил, что «совершенства», которое Валиева продемонстрировала на ОИ, «невозможно добиться нечестно».

Хиршланд задалась вопросом, повлияют ли комментарии Путина на расследование.

«Вы видите новостные репортажи о том, что Путин защищает Валиеву, и вы задаетесь вопросом: "Если он защищает Валиеву до того, как процесс завершен, как вы можете считать процесс честным?"» - заявила Хиршланд.