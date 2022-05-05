Гимнаст Нагорный пройдет на параде Победы в составе "Юнармии"

"Никиты пока нет на сборе, - сказала Родионенко. - Он готовится к параду Победы в составе "Юнармии", которую возглавляет. Сейчас идут репетиции. Но после 9 мая мы ждем Нагорного на "Озере Круглом", он обязательно должен приехать, чтобы готовиться к соревнованиям".