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2 часа назад

Олимпийский чемпион гимнаст Нагорный отложил тренировки ради участия в параде Победы

ТАССиещё 2

Обладатель золотой медали Олимпиады в Токио гимнаст Никита Нагорный намерен присоединиться к сборной России на базе "Озеро Круглое" после Дня Победы. Об этом ТАСС сообщила в четверг старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Гимнаст Нагорный пройдет на параде Победы в составе "Юнармии"
Фото: ТАССТАСС

Очередной сбор национальной команды России по спортивной гимнастике стартовал на "Озере Круглом" 2 мая.

"Никиты пока нет на сборе, - сказала Родионенко. - Он готовится к параду Победы в составе "Юнармии", которую возглавляет. Сейчас идут репетиции. Но после 9 мая мы ждем Нагорного на "Озере Круглом", он обязательно должен приехать, чтобы готовиться к соревнованиям".

Нагорный является начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" с декабря 2020 года.

На апрельском чемпионате России в Казани гимнаст выиграл золото в опорном прыжке, две серебряные медали - в вольных упражнениях и упражнении на коне, бронзу - в командном первенстве. Спортсмен приехал на турнир в столицу Татарстана после 10 дней тренировок.

Около спорта,Валентина Родионенко,Никита Нагорный,СБОРНАЯ РОССИИ,
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