Гимнаст Нагорный пройдет на параде Победы в составе "Юнармии"

Обладатель золотой медали Олимпиады в Токио гимнаст Никита Нагорный намерен присоединиться к сборной России на базе "Озеро Круглое" после Дня Победы. Об этом ТАСС сообщила в четверг старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
Очередной сбор национальной команды России по спортивной гимнастике стартовал на "Озере Круглом" 2 мая.
"Никиты пока нет на сборе, - сказала Родионенко. - Он готовится к параду Победы в составе "Юнармии", которую возглавляет. Сейчас идут репетиции. Но после 9 мая мы ждем Нагорного на "Озере Круглом", он обязательно должен приехать, чтобы готовиться к соревнованиям".
Нагорный является начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" с декабря 2020 года.
На апрельском чемпионате России в Казани гимнаст выиграл золото в опорном прыжке, две серебряные медали - в вольных упражнениях и упражнении на коне, бронзу - в командном первенстве. Спортсмен приехал на турнир в столицу Татарстана после 10 дней тренировок.