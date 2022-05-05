Мировой рекорд россиянина не засчитали из-за санкций

«Ты делаешь всё: тратишь свои деньги, все силы отдаёшь на это, ты устанавливаешь рекорды, ты делаешь эти 14 тысяч прыжков. И когда ты думаешь: «Ну всё, наконец-то я добился этого», тебе рекорд не фиксируют. В тот вечер у нас было семь судей, которые производили подсчёт данным прыжков. Могу сказать, что я сам пересчитывал их, смотрел часовые записи два раза и даже проматывал на 0,25. Это очень долго, но зато я был полноценно уверен в результате. Судьи насчитали 14 044 прыжка. По итогу я уже должен быть рекордсменом книги рекордов Гиннесса», – рассказал Коломин.