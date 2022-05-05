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2 часа назад

«Я должен быть в книге Гиннесса!» Мировой рекорд россиянина не засчитали из-за санкций

Чемпионат.com

Алексей Коломин лучше всех в мире прыгает со скакалкой. Но судьи отказались зафиксировать достижение на территории России.

Мировой рекорд россиянина не засчитали из-за санкций
Фото: ТАССТАСС

От санкций по отношению к российским атлетам страдают даже те, кто, казалось бы, от профессионального спорта далёк. Астраханский студент Алексей Коломин, занимающийся роуп-скиппингом – прыжками через скакалку с выполнением различных трюков –установил уникальный мировой рекорд. Его вроде бы должны были зафиксировать представители Книги рекордов Гиннесса, однако долгожданного ответа так и не поступило.

Во всём опять виноваты санкции.

«Я сам пересчитывал рекорд»

25 марта Алексей Коломин побил мировой рекорд по количеству прыжков через скакалку. 24-летний студент за час сделал 14 044 прыжка с чередованием ног. Алексей хотел побить своё же достижение в 11 745 прыжков. Изначально целью было улучшить результат на тысячу прыжков, но вышло больше.

Коломин готовился семь месяцев, проводя по 13 тренировок в неделю. Заранее подал заявку в комиссию Книги рекордов Гиннесса, ответ на которую ждал около трёх месяцев. В установленные в заявке сроки он установил рекорд, за которым следили семь судей и который фиксировали две камеры. После этого все документы он отправил в комитет, который должен был в течение пары месяцев официально подтвердить рекорд. Однако этого не произошло.

«Ты делаешь всё: тратишь свои деньги, все силы отдаёшь на это, ты устанавливаешь рекорды, ты делаешь эти 14 тысяч прыжков. И когда ты думаешь: «Ну всё, наконец-то я добился этого», тебе рекорд не фиксируют. В тот вечер у нас было семь судей, которые производили подсчёт данным прыжков. Могу сказать, что я сам пересчитывал их, смотрел часовые записи два раза и даже проматывал на 0,25. Это очень долго, но зато я был полноценно уверен в результате. Судьи насчитали 14 044 прыжка. По итогу я уже должен быть рекордсменом книги рекордов Гиннесса», – рассказал Коломин.

Около спорта,Алексей Коломин,
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