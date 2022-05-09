Олимпийский чемпион Никита Нагорный поделился эмоциями от участия в параде Победы

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный в понедельник принял участие в параде Победы на Красной площади. Он возглавлял расчет "Юнармии", в которой с декабря 2020 года занимает должность главы штаба.

"Какие эмоции после парада? Сейчас хочу позвонить своим бабушке и дедушке, - сказал Нагорный журналистам. - Когда я им сказал, что приму участие в параде Победы и буду возглавлять расчет "Юнармии", они расплакались".

"Ну это будут судить зрители, за себя могу сказать, что я старался. Что сказал президент после парада? Поздравил с праздником", - добавил он.

Нагорному 25 лет, он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, на Играх в Токио спортсмен выиграл золото в командном первенстве, а также две бронзовые награды - в личном многоборье и упражнении на перекладине. На чемпионате мира 2019 года спортсмен завоевал три золотые медали (в командном и личном многоборье, а также в опорном прыжке), он также является восьмикратным чемпионом Европы.