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39 минут назад

Вдова Льва Яшина умерла в возрасте 91 года

Чемпионат.com

Сегодня, 10 мая, в возрасте 91 года скончалась Валентина Тимофеевна Яшина, вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина, сообщает телеграм-канал болельщиков бело-голубых «Гусар впереди».

Умерла вдова легендарного Льва Яшина
Фото: ТАССТАСС

Валентина Тимофеевна была замужем за Львом Ивановичем с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался. Легендарный голкипер за время своей профессиональной карьеры выступал за один клуб – московское «Динамо». Лев Яшин дебютировал за бело-голубых в 1950 году, а в 1971 году повесил бутсы на гвоздь.

С 1954 по 1971 год вратарь вызывался в сборную Советского Союза. В 1963 году Яшин получил от французского журнала France Football «Золотой мяч». По сей день советский вратарь остаётся единственным представителем данного амплуа, которому удалось получить награду.

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