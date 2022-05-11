Футболист оценил жизнь в Чехии фразой «русских закидывают камнями»

Защитник владикавказской «Алании» Алексей Татаев рассказал о жизни в Чехии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фото: скриншот скриншот

Футболист оценил жизнь в стране фразой «русских закидывают камнями». Он заявил, что российских и белорусских игроков выгоняют из команд, и посчитал, что сделал правильный выбор, уехав из страны.

«Представьте, если бы я там остался... Мало ли что... Меня бы там убили», — подчеркнул Татаев.

Татаев провел три сезона в чешском клубе «Млада-Болеслав», а летом 2021 года перешел в «Аланию». Он является воспитанником «Краснодара». Футболист выступал за юношеские сборные России разных возрастов.