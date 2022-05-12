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2 часа назад

Матыцин о восстановлении РУСАДА: «Если на это не повлияют политические факторы давления, то все должно быть выполнено в срок»

Sports.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассчитывает, что политическая ситуация не скажется на восстановлении статуса РУСАДА.

Министр спорта РФ прокомментировал восстановление РУСАДА
Фото: ТАССТАСС

«Мы никуда не уходим из мировых структур. Мы можем критически относиться к их деятельности, но пока мы являемся членами международного спортивного сообщества, и первыми нарушать какие-то базовые принципы нет необходимости.

Процесс восстановления идет конструктивно, все положения дорожной карты по восстановлению выполняются, поэтому надеюсь, что если на это не повлияют какие-то политические факторы давления, то все должно быть выполнено в срок.

В России нужна сильная и строгая система допинг-контроля. Признают нас или не признают – мы работаем над построением национальной антидопинговой системы в стране. И РУСАДА как независимое агентство выполняет роль регулятора.

Поэтому мы уверены, и это неоднократно доказано и ЮНЕСКО, и Советом Европы, и отчетами WADA, что никаких нарушений и рисков, связанных с тем, что мы можем что-то нарушить, нет. В РУСАДА работает профессиональная команда, выполняется большое количество тестирований.

Сроки восстановления установлены. Мы уважаем правила и договоренности, под которыми мы подписались», – сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что план восстановления должен быть реализован до 16 декабря 2022 года.

Около спорта,ЮНЕСКО,Совет Европы,Всемирное антидопинговое агентство,
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