Министр спорта РФ прокомментировал восстановление РУСАДА

Поэтому мы уверены, и это неоднократно доказано и ЮНЕСКО, и Советом Европы, и отчетами WADA, что никаких нарушений и рисков, связанных с тем, что мы можем что-то нарушить, нет. В РУСАДА работает профессиональная команда, выполняется большое количество тестирований.