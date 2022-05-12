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1 час назад

Оператор «Матч ТВ» разбил спорткар во время съемок

Газета.Ru

Оператор телеканала «Матч ТВ» Иван Таран попал в аварию на парковке подмосковного автодрома Moscow Raceway. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Оператор «Матч ТВ» попал в аварию на спорткаре
Фото: Телеграм-канал «Mash»Телеграм-канал «Mash»

Находясь за рулем спорткара Chevrolet Corvette, Иван Таран решил показать своей напарнице Екатерине, на что способна его машина. Он разогнался на парковке автотрассы, но не справился с управлением и улетел в кювет. Девушка получила травмы и была госпитализирована с переломом ключицы. О состоянии молодого человека ничего неизвестно. Судя по фото, автомобиль восстановлению не подлежит.

По словам Екатерины, она не думала, что Иван будет косплеить экс-ведущего программы Top Gear Ричарда Хаммонда, — уверяет, если бы знала о планах коллеги, не села бы в его Corvette.

Ранее сообщалось, что в Московской области на штрафстоянке обнаружили суперкар Ferrari Testarossa, автомобили такой модели выпускались с 1984-го по 1991 год.

Около спорта,Ричард Хаммонд,Ferrari,
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