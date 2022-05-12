Оператор «Матч ТВ» попал в аварию на спорткаре

Оператор телеканала «Матч ТВ» Иван Таран попал в аварию на парковке подмосковного автодрома Moscow Raceway. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Находясь за рулем спорткара Chevrolet Corvette, Иван Таран решил показать своей напарнице Екатерине, на что способна его машина. Он разогнался на парковке автотрассы, но не справился с управлением и улетел в кювет. Девушка получила травмы и была госпитализирована с переломом ключицы. О состоянии молодого человека ничего неизвестно. Судя по фото, автомобиль восстановлению не подлежит.
По словам Екатерины, она не думала, что Иван будет косплеить экс-ведущего программы Top Gear Ричарда Хаммонда, — уверяет, если бы знала о планах коллеги, не села бы в его Corvette.
Ранее сообщалось, что в Московской области на штрафстоянке обнаружили суперкар Ferrari Testarossa, автомобили такой модели выпускались с 1984-го по 1991 год.