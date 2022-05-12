Роднина высказалась о продажах пива на стадионах Москвы

Экспериментальный проект проводится в столице до 31 декабря 2022 года

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Трехкратная олимпийская чемпионка в фигурном катании, а ныне - депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина прокомментировала снятие запрета на продажу пива на московских спортивных сооружениях.

"Не знаю, почему футбольное сообщество так лоббирует продажу пива на стадионах. Видимо, наш футбол без стакана тяжело смотреть", - приводит слова Родниной Sport24.ru.

Напомним, соответствующее решение было принято накануне столичной мэрией, которая разрешила продажу на спортивных объектах Москвы алкоголесодержащей продукции крепостью не более 16,5%.