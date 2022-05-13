Какой бывает допинг, и зачем его применяют

В последние годы Россия постоянно оказывается втянутой в допинговые скандалы. Громкое расследование в отношении звездной фигуристки Камилы Валиевой, начатое во время Олимпиады в Пекине, не закончено до сих пор. Валиеву обвинили в употреблении триметазидина — препарата, который используется при лечении стенокардии. Это лекарство было запрещено WADA как потенциальный допинг, однако с научной точки зрения не доказано, что оно может влиять на спортивные результаты. По одной из версии, триметазидин попал в организм Валиевой случайно, из-за того что этот препарат принимает ее дедушка.

Что же такое допинг, как спортсменов тестируют на наличие этих веществ в организме и какого вида бывают запрещенные в спорте препараты?

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История допинга

Допингом называют вещества, способные повысить выносливость спортсмена и его результаты на состязаниях. Впервые об употреблении таких препаратов в спорте заговорили в 1885 году. Тогда на соревнованиях в Амстердаме пловцов обвинили в приеме дополнительных медикаментов. А в 1886-м после велосипедных гонок от брюшного тифа скончался английский спортсмен Артур Линтон. Считается, что его здоровье было подорвано употреблением допингов. Позже, в 1997-м Международный олимпийский комитет заявил, что смерть Линтона стала, вероятно, первой смертью, связанной с применением допинга, напоминает "РБК Тренды".

В 1928 году Международная федерация легкой атлетики первой запретила употребление стимуляторов. За ней последовали и другие спортивные организации, однако полноценной системы контроля тогда еще не существовало.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) было создано гораздо позже — лишь в 1999 году. Эта независимая организация стала координировать борьбу с применением допингов на всех уровнях. WADA ведет свою деятельность на основании Всемирного антидопингового кодекса. В 2008 году было создано Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Как спортсменов тестируют на допинг

Все участники международных соревнований должны предварительно пройти допинг-тест. Если атлет откажется от такой проверки, он будет дисквалифицирован.

После того, как спортсмен сдаст анализ, полученную пробу (образцы мочи или крови) делят на две части — "А" и "Б". Два флакона с биологическими материалами маркируют, закрывают, проставляют на них код и пломбируют. После этого емкости помещают в контейнер и отправляют в лабораторию.

Сперва экспертизе подвергается проба "А". Второй флакон вскрывают в том случае, если запрещенные вещества будут обнаружены в первом образце. Пробу "Б" исследует уже другой специалист. Если наличие допинга подтвердится, контролирующая организация начнет необходимые действия в отношении спортсмена. Если же в пробе "Б" допинга не обнаружится, атлету не грозят никакие санкции.

Флаконы с пробами должны храниться в лаборатории три месяца. Однако пробы с больших международных соревнований полагается сохранять до 10 лет.

Какие бывают допинги

WADA ежегодно обновляет список не допустимых к применению веществ. Последний перечень был представлен 1 января 2022 года. На данный момент к запрещенным в спорте препаратам относятся следующие:

Наркотические анальгетики

Эти препараты снижают болевые ощущения путем воздействия на центральную нервную систему. Они блокируют передачу сигнала о боли.

Гормональные анаболические средства

Анаболики повышают синтез белка, воздействуя на генетический аппарат клеток. Это приводит к росту мышц, усиливает аппетит и ускоряет другие процессы в организме. Такие вещества имеют много побочных эффектов, включая поражение печени и агрессивное поведение.

Стимуляторы

Стимуляторы центральной нервной системы мобилизуют все возможные средства организма. Они увеличивают скоростно-силовые показатели, действуя на протяжении ограниченного отрезка времени. Этого может быть достаточно, чтобы показать нужный результат на соревнованиях.

Бета-блокаторы

Такие вещества снижают активность симптоматической нервной системы, уменьшают частоту сердечных сокращений и возбудимость. Они используются преимущественно в тех видах спорта, где важна концентрация.

Диуретики

Эти препараты активно выводят воду из организма, благодаря чему спортсмен может попасть в нужную весовую категорию. Они также могут применяться, чтобы скрыть прием других допингов, которые выводятся вместе с мочой.

Когда допинг принимать нельзя, но можно

Как известно, из всех правил существуют исключения, а именно — терапевтические исключения. Спортсмену могут разрешить прием препаратов из черного списка, если он докажет, что они необходимы ему для лечения какого-либо заболевания. Запросы атлетов на такие терапевтические исключения рассматривают врачи из специального комитета.