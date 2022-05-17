У России остается возможность получить права на трансляции ОИ

Российские телеканалы сохраняют возможность получить права на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в руководстве одного из вещателей.

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Накануне появилась информация, что Россия и Беларусь не допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Игр. Международный олимпийский комитет (МОК) принимал документы до 25 апреля.

«Все это похоже на ахинею. Датированное 24 февраля заявление МОК было неверно истолковано и преподнесено как новость. Никаких других заявлений на этот счет

Права на территории Российской Федерации пока действительно никому не переданы, они принадлежат МОК. Будет ли Россия допущена к тендеру, пока неизвестно, но никто наших заявок не отклонял, тендер просто перенесли», – сказала источник.

Представитель вещателя отметил, что страна может получить права «хоть за неделю до начала Игр. Этот вопрос будет рассматриваться ближе к мероприятию. Так происходит и с сотней других спортивных событий».

По словам генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Александра Тащина, МОК может провести отдельный тендер на определенной территории.