Звезда НХЛ стал жертвой вооруженного ограбления

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Митчелл Марнер подвергся вооруженному угону автомобиля, передает Toronto Sun.
Отмечается, что трое злоумышленников вынудили спортсмена выйти из автомобиля, угрожая Марнеру пистолетами и ножом. После чего они завладели транспортным средством Марнера и скрылись с места преступления.
Полиция Торонто заявила, что физически Марнер не пострадал, но был морально потрясен. Интересно, что злоумышленники могли не знать, что угнали автомобиль у знаменитого хоккеиста.
Ранее бывшего румынского полузащитника московских «Торпедо» и «Динамо» Георге Флореску сотрудник банка обокрал на сумму €60 тыс. Инцидент произошел в 2019 году. Тогда сотрудник банка украл со счета футболиста вышеназванную сумму.
Представитель банка обратился в полицию и рассказал, что служба безопасности обнаружила пропажу средств со счета бывшего футболиста. Деньги выводил один из сотрудников.