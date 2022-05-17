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1 час назад

Хоккеист «Торонто» Марнер подвергся вооруженному угону автомобиля

Газета.Ruиещё 1

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Митчелл Марнер подвергся вооруженному угону автомобиля, передает Toronto Sun.

Звезда НХЛ стал жертвой вооруженного ограбления
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что трое злоумышленников вынудили спортсмена выйти из автомобиля, угрожая Марнеру пистолетами и ножом. После чего они завладели транспортным средством Марнера и скрылись с места преступления.

Полиция Торонто заявила, что физически Марнер не пострадал, но был морально потрясен. Интересно, что злоумышленники могли не знать, что угнали автомобиль у знаменитого хоккеиста.

Ранее бывшего румынского полузащитника московских «Торпедо» и «Динамо» Георге Флореску сотрудник банка обокрал на сумму €60 тыс. Инцидент произошел в 2019 году. Тогда сотрудник банка украл со счета футболиста вышеназванную сумму.

Представитель банка обратился в полицию и рассказал, что служба безопасности обнаружила пропажу средств со счета бывшего футболиста. Деньги выводил один из сотрудников.

Около спорта,Митчелл Марнер,Торпедо,Динамо,
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