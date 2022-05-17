Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал о примирении с избившими его студентами. Его слова приводит RT.

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«Мы все люди, а людям свойственно ошибаться. Моим решением пойти до конца я бы мог сломать несколько жизней, которые только начались», — поделился спортсмен.

Он объяснил поведение мужчин действием сильных эмоций и алкоголя.

Фигурист добавил, что на следственных мероприятиях нападавшие раскаивались, а их матери не сдерживали слез.

«И я выбрал другой путь. Есть кое-что повыше справедливости — милосердие. Смотря на них, в глубине души я понимал, что поступаю правильно», — заключил Соловьев.

О прекращении уголовного дела сообщалось 15 мая. Суд постановил освободить обвиняемых в нападении на Соловьева.