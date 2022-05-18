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2 часа назад

Рамзан Кадыров: «Те, кто ввел санкции против российских спортсменов, должны извиниться. Это обязательно будет»

Sports.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о санкциях в отношении российского спорта.

Рамзан Кадыров требует извинений за санкции против спортсменов
Фото: Sports.ruSports.ru

«Когда против меня ввели санкции, я считал себя победителем. Они (российские спортсмены) – победители. Я их поздравляю с победой.

Их боятся, их не пускают. У спортсменов интерес – поднять флаг России», – сказал Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание».

Кадыров отметил, что те, кто ввел санкции против российских спортсменов, боятся, «что наши могут выиграть», и напомнил, что во все времена спорт был вне политики.

«Думаю, что есть у нас регионы, которые с нами дружат. С ними можно проводить соревнования. Жить дальше, пока не докажем всему миру, что мы правы, что нас невозможно сломить и поставить на колени.

Это будет в ближайшем будущем. Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России и против всех. Это обязательно будет», – заявил глава Чечни.

Около спорта,Рамзан Кадыров,
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