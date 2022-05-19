У международных федераций есть проблемы с оплатой допинг-тестирования атлетов из России

"В Российском антидопинговом агентстве нам сообщили, что пробы все еще могут быть собраны и вывезены из России через Турцию. Так что тестирование в России продолжается, но мы бы хотели призвать международные федерации не сдаваться и продолжать тестирование российских спортсменов, которые находятся в их пуле", - отметил он.