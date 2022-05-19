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2 часа назад

У международных федераций есть проблемы с оплатой допинг-тестирования атлетов из России

ТАССиещё 1

Международные федерации столкнулись с проблемами при оплате допинг-тестирования российских спортсменов в связи с санкциями, которые были введены в отношении банковского сектора страны на фоне обострения конфликта на Украине. Об этом в четверг во время заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил генеральный директор организации Оливье Ниггли.

У международных федераций есть проблемы с оплатой допинг-тестирования атлетов из России
Фото: ТАССТАСС

В связи с лишением московской антидопинговой лаборатории аккредитации WADA все допинг-пробы, взятые на территории России, на протяжении нескольких последних лет проверяются в зарубежных лабораториях, большинство из которых находится в Европе.

"Если говорить о российских спортсменах, то по ряду причин осуществлять антидопинговую работу проблематично, - сказал Ниггли. - Мы просим международные федерации не останавливать тестирование российских спортсменов. Некоторые продолжают работу в этом направлении, но это не так просто, потому что, к примеру, проводить оплату на организацию тестирования сейчас в России сложно".

"В Российском антидопинговом агентстве нам сообщили, что пробы все еще могут быть собраны и вывезены из России через Турцию. Так что тестирование в России продолжается, но мы бы хотели призвать международные федерации не сдаваться и продолжать тестирование российских спортсменов, которые находятся в их пуле", - отметил он.

Около спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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