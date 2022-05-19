Российские ученые рассказали, как спортсмены играют против бывших клубов

Исследователи из ВШЭ, РАНХиГС и РЭШ определили, что профессиональные спортсмены в среднем играют против своих бывших команд лучше, чем в других матчах. На их результативность больше влияют эмоции, чем знание тактики соперника.

Фото: Naked-Science.ru Naked-Science.ru

Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Behavioral and Experimental Economics, пригодятся тренерам, спортивным менеджерам и букмекерам. Компании нанимают сотрудников из конкурирующих фирм. Вместе с новыми коллегами они приобретают социальный капитал, знания и навыки конкурентов, ослабляя их позиции. В типичной бизнес-среде, однако, не хватает объективной информации об эффективности сотрудников. Поэтому ученые обратились к профессиональному спорту, поскольку он богат данными, которые позволяют отслеживать изменения в индивидуальных показателях сотрудников — профессиональных спортсменов.

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Чтобы определить, как они выступают против своих бывших клубов, исследователи проанализировали данные о матчах игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и шести основных европейских футбольных лиг. Данные о баскетбольных, хоккейных и футбольных матчах со статистических порталов NBA, Hockey-Reference и Understat ученые анализировали с помощью эконометрического моделирования.

В работе они использовали прошлые составы клубов, чтобы отследить все сделки и определить все матчи против бывших команд, а также учитывали изменения в названиях клубов, в том числе связанные с переездами. Используемые переменные включали дату и место игры, команду игрока и команду соперника, игровое время, базовую индивидуальную игровую статистику и несколько расширенных статистических показателей.

Исследователи обнаружили улучшение индивидуальных атакующих показателей у профессиональных спортсменов в матчах против бывших клубов. Баскетболисты набирали больше очков, хоккеисты чаще бросали по воротам, а футболисты наносили больше ударов (в английской Премьер-лиге) и чаще забивали (в итальянском чемпионате).

Ученые предположили, что знание тактики и дополнительная мотивация улучшают спортивные результаты игроков в матчах против бывших команд. Хотя эти два фактора, вероятно, дополняют друг друга, исследователи решили определить, какой из них перевешивает.

Оказалось, что эмоции преобладают над расчетом (пониманием игры своего бывшего клуба). Игра против недавних партнеров может стать источником дополнительной мотивации для спортсмена. Игрок в американский футбол Барри Кофилд отмечал: «Это не похоже ни на одну другую игру, особенно когда вы впервые играете против бывшей команды». Эти матчи вызывают сильные эмоции, и спортсмены стремятся проявить себя. На игру особенно влияют тревога и гнев.

Личный успех для игроков может значить больше, чем победа всей команды. Они улучшают свои результаты количественно (увеличивая количество попыток забить), но не качественно (удары не становятся точнее). Спортсмены действуют более эгоистично, выбирая личный бросок или удар, а не пас коллеге по команде. Таким образом, они меньше настроены на созидание в командной игре.

В играх против бывших команд на когда-то домашних стадионах спортсмены также выступали лучше, чем на новых. Баскетболисты совершали больше бросков, хоккеисты наносили больше ударов. Исследователи полагают, что это косвенно доказывает, что на их результативность повлияли эмоции, а не знание тактических особенностей соперника, ведь знание тактики помогло бы и в домашних матчах.

Баскетболисты и футболисты (из английской Премьер-лиги) сделали больше бросков/ударов в матчах против своих бывших команд, если раньше у них было мало игрового времени. Хоккеисты, в свою очередь, бросали чаще, если в бывших клубах у них было среднее игровое время (они были не на первых ролях).

Эти результаты вновь подтвердили, что мотивация и эмоции — основные факторы, влияющие на результативность спортсменов. Те, кто почти не играл, чаще ощущали несправедливое отношение к себе со стороны тренерского штаба и сильнее хотели проявить себя в матчах против бывших клубов. Значимым фактором успешной игры было то, как игрок ушел из клуба: отказались ли от него менеджеры, потерял ли он в зарплате при переходе в другой клуб.

Результаты исследования могут быть использованы в социальных науках (социологии и менеджменте), так как в центре внимания — выступление сотрудника против своего бывшего работодателя. Эффект, обнаруженный при анализе спортивных данных, может наблюдаться во всех областях, где используется наемный труд.

«Сотрудники мотивированы работать лучше, конкурируя со своими бывшими работодателями. Противостояние двух работодателей может происходить не только на спортивной площадке. Участие в тендерах, борьба за власть между политическими партиями или проведение маркетинговых кампаний предполагают прямую конкуренцию. Во всех подобных противостояниях дополнительно мотивированный сотрудник может изменить ситуацию и увеличить шансы на успех», — считают исследователи Научно-учебной лаборатории исследований спорта ВШЭ.