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39 минут назад

Артем Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах

ТАССиещё 1

Бывший нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба запустил подкаст на сервисе "Яндекс Музыка", в котором обсуждает кинофильмы и сериалы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах
Фото: sports.rusports.ru

"Кино, как и футбол, со мной из детства. "Дзюбакаст" - это возможность реализовать свое давнее хобби и открыться с новой стороны как для себя, так и для моих фанатов, - привели в пресс-службе слова Дзюбы. - Я рад, что премьера состоялась именно на "Яндекс Музыке", но сразу предупреждаю, что это не интервью, а серия любительских разговоров о кино".

Темой первой беседы стали комиксы. Вместе с собеседником - актером Максимом Лагашкиным, известным по фильмам "Аритмия", "Географ глобус пропил" и другим, - Дзюба вспомнил свой выход в костюме супергероя комиксов Marvel на футбольное поле во время награждения чемпионата России. В таком же облике он записал видеоролик, в котором 22 мая объявил об уходе из "Зенита".

"Мне близка самоирония и юмор Дэдпула. Он на своей волне и принимает решения в пылу. Живой персонаж, свой парень", - пояснил футболист.

Как уточнили в "Яндекс Музыке", всего запланировано пять эпизодов "Дзюбакаста" продолжительностью 15-20 минут каждый.

"Слушатели узнают об отношении Артема к сериалам "Друзья" и "Улицы разбитых фонарей", фильмам "Карты, деньги, два ствола" и "Майор Гром: Чумной доктор", к спортивным драмам "Стрельцов" и "Легенда № 17", а также к "Симпсонам" и другим проектам", - отмечается в анонсе.

Около спорта,Артем Дзюба,Зенит,
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