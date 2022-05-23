Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах

"Кино, как и футбол, со мной из детства. "Дзюбакаст" - это возможность реализовать свое давнее хобби и открыться с новой стороны как для себя, так и для моих фанатов, - привели в пресс-службе слова Дзюбы. - Я рад, что премьера состоялась именно на "Яндекс Музыке", но сразу предупреждаю, что это не интервью, а серия любительских разговоров о кино".