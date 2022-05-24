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1 час назад

Волочкова высказалась о допинговых скандалах в спорте

Мария Иванова

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала допинговые скандалы в спорте и призвала не «докапываться» до спортсменов. Об этом рассказали «Известия».

Волочкова высказалась о допинговых скандалах в спорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Волочкова рассказала, что смотрела Олимпиаду в Пекине и восхищается спортсменами.

«Мне кажется, нужно какое-то сообщество собрать, чтобы люди прекратили уже к допингам докапываться. Какая разница? Вот смотрим на фигуристок <…> или боксеры достойно дерутся на ринге, какая разница, кто что до этого выпил, покурил, съел, это никого не должно волновать», - заявила она.

Она предложила критикам спортсменов самим «выйти и выиграть соревнования».

«А судьи кто?», хочется спросить», - заключила она.

Участие российской фигуристки Камилы Валиевой в Играх в Пекине оказалось под угрозой из-за допинг-скандала, который начался после командного турнира по фигурному катанию (в нем победили россияне).

Церемонию награждения перенесли, сначала причина не раскрывалась, позже в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что это произошло из-за допинг-пробы Валиевой.

Проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин. В итоге Валиевой разрешили участвовать в ОИ с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей не было 16 лет), но расследование ее дела еще не завершено.

Валиева была фавориткой одиночного турнира Игр в Пекине, но несколько раз упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

Около спорта,Камила Валиева,Анастасия Волочкова,
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