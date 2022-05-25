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1 час назад

«Захотелось добавить огонька». Юлия Ступак показала фото в купальнике под душем

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка выложила фото в купальнике. На снимке она стоит под душем.

«Захотелось добавить огонька»: Юлия Ступак показала фото в купальнике
Фото: ТАССТАСС

«Когда захотелось добавить огонька», — подписала она фото.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЮЛИИ СТУПАК

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юлия Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Всего у сборной России по лыжным гонкам 11 наград: 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

Около спорта,Юлия Ступак,СБОРНАЯ РОССИИ,
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