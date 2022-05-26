Губерниев: возвращению Дзюбы в «Спартак» может помешать зарплата игрока

«Если Дзюба будет не сильно дорогим, то почему бы и нет? Вопрос только в том, что сейчас вообще всем нужно жить по средствам. Поэтому одно дело, когда гонорары футболистов заоблачные в тот момент, когда сборная играет в еврокубках. А сейчас в принципе, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет», — приводит слова Губерниева «СЭ».