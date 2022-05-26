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1 час назад

Губерниев считает, что возможному возвращению Дзюбы в «Спартак» может помешать зарплата игрока

Газета.Ru

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Паоло Ваноли, допустившего возвращение в столичный клуб форварда Артема Дзюбы.

Губерниев: возвращению Дзюбы в «Спартак» может помешать зарплата игрока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, 22 мая нападающий попрощался с петербургским «Зенитом». У игрока истек контракт с сине-бело-голубыми, стороны решили его не продлевать.

«Если Дзюба будет не сильно дорогим, то почему бы и нет? Вопрос только в том, что сейчас вообще всем нужно жить по средствам. Поэтому одно дело, когда гонорары футболистов заоблачные в тот момент, когда сборная играет в еврокубках. А сейчас в принципе, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет», — приводит слова Губерниева «СЭ».

Дзюба является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провел 166 матчей, в которых отметился 38 голами и 23 результативными передачами.

В минувшем сезоне на счету 33-летнего форварда 11 голов в 27 матчах за «Зенит», один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач.

В сезоне-2021/22 он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство.

Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал возможное возвращение Артема Дзюбы в «Спартак».

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