Губерниев: возвращению Дзюбы в «Спартак» может помешать зарплата игрока

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Паоло Ваноли, допустившего возвращение в столичный клуб форварда Артема Дзюбы.
Напомним, 22 мая нападающий попрощался с петербургским «Зенитом». У игрока истек контракт с сине-бело-голубыми, стороны решили его не продлевать.
«Если Дзюба будет не сильно дорогим, то почему бы и нет? Вопрос только в том, что сейчас вообще всем нужно жить по средствам. Поэтому одно дело, когда гонорары футболистов заоблачные в тот момент, когда сборная играет в еврокубках. А сейчас в принципе, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет», — приводит слова Губерниева «СЭ».
Дзюба является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провел 166 матчей, в которых отметился 38 голами и 23 результативными передачами.
В минувшем сезоне на счету 33-летнего форварда 11 голов в 27 матчах за «Зенит», один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач.
В сезоне-2021/22 он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство.
Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал возможное возвращение Артема Дзюбы в «Спартак».