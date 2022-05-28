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2 часа назад

Фигуристки Щербакова и Валиева приняли участие в благотворительном забеге в Москве

ТАССиещё 1

Российские фигуристки Анна Щербакова и Камила Валиева в субботу приняли участие в благотворительном забеге "МТС бегущие сердца", который прошел в Москве.

Российские фигуристки приняли участие в благотворительном забеге
Фото: соцсетисоцсети

Щербакова преодолела дистанцию 5 км за 25 минут 29,90 секунды и заняла 473-е место среди всех участников. Валиева заняла 1 440-е место, показав результат 30 минут 41 секунда. Всего в забеге на 5 км приняли участие 2 756 человек, победителем стал Алексей Быстров (14.02,87).

"Здесь классная атмосфера, много детей. Я рада быть здесь", - сказала Щербакова журналистам.

Забег проводится с целью сбора пожертвований на развитие проекта по оказанию реабилитационной помощи детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга, который реализует фонд Константина Хабенского.

Около спорта,Камила Валиева,Алексей Быстров,Анна Щербакова,Константин Хабенский,МТС,
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