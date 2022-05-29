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1 час назад

Игроки и фанаты «Спартака» после победы в Кубке вместе с МакSим спели «Знаешь ли ты»

Чемпионат.com

Футболисты и болельщики «Спартака» после победы в финале Кубка России с «Динамо» (2:1) вместе с певицей МакSим спели песню «Знаешь ли ты».

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

«Спартак» впервые с 2003 год выиграл Кубок России

Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.

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