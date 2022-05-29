В центре Москвы массово задержали болельщиков "Спартака"

Полиция и Росгвардия задержали порядка 50 болельщиков футбольного клуба "Спартак" в центре Москвы за нарушение общественного порядка, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"В центре Москвы за нарушение общественного порядка задержаны порядка 50 фанатов "Спартака". Они выбегают на проезжую часть. Беспорядков как таковых нет", - сказал собеседник агентства.

В столичном главке МВД РФ агентству сообщили, что в пресс-службу информация о задержаниях не поступала.