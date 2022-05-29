В центре Москвы массово задержали болельщиков "Спартака"

Полиция и Росгвардия задержали порядка 50 болельщиков футбольного клуба "Спартак" в центре Москвы за нарушение общественного порядка, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В центре Москвы за нарушение общественного порядка задержаны порядка 50 фанатов "Спартака". Они выбегают на проезжую часть. Беспорядков как таковых нет", - сказал собеседник агентства.
В столичном главке МВД РФ агентству сообщили, что в пресс-службу информация о задержаниях не поступала.
В воскресенье "Спартак" победил "Динамо" со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка России. На шестой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник "Динамо" Даниил Фомин не реализовал пенальти.