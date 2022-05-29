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49 минут назад

В центре Москвы задержали около 50 болельщиков "Спартака" за нарушение порядка

ТАССиещё 2

Полиция и Росгвардия задержали порядка 50 болельщиков футбольного клуба "Спартак" в центре Москвы за нарушение общественного порядка, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В центре Москвы массово задержали болельщиков "Спартака"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В центре Москвы за нарушение общественного порядка задержаны порядка 50 фанатов "Спартака". Они выбегают на проезжую часть. Беспорядков как таковых нет", - сказал собеседник агентства.

В столичном главке МВД РФ агентству сообщили, что в пресс-службу информация о задержаниях не поступала.

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В воскресенье "Спартак" победил "Динамо" со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка России. На шестой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник "Динамо" Даниил Фомин не реализовал пенальти.

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