Оглашен приговор защитнику «Вест Хэма» за избиение кота

Французский защитник английского футбольного клуба "Вест Хэм" Курт Зума приговорен Магистратским судом Темзы к 180 часам общественных работ за жестокое обращение с животными. Об этом в среду сообщило агентство AFP.

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Также отмечается, что футболисту запретили держать дома кошек в течение пяти лет.

7 февраля в сети появилось видео, на котором Зума бьет свою кошку, происходящее на камеру снимал брат футболиста Йоан Зума. 16 марта стало известно, что Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными Великобритании (RSPCA) начало процесс возбуждения уголовного дела против футболиста. Ранее RSPCA забрало кошек у французского защитника, а "Вест Хэм" оштрафовал игрока на 250 тыс., отправив эти деньги в благотворительный фонд помощи животным. 24 мая защитник признал вину в ходе судебного заседания.