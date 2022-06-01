Оглашен приговор защитнику «Вест Хэма» за избиение кота

Французский защитник английского футбольного клуба "Вест Хэм" Курт Зума приговорен Магистратским судом Темзы к 180 часам общественных работ за жестокое обращение с животными. Об этом в среду сообщило агентство AFP.
Также отмечается, что футболисту запретили держать дома кошек в течение пяти лет.
7 февраля в сети появилось видео, на котором Зума бьет свою кошку, происходящее на камеру снимал брат футболиста Йоан Зума. 16 марта стало известно, что Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными Великобритании (RSPCA) начало процесс возбуждения уголовного дела против футболиста. Ранее RSPCA забрало кошек у французского защитника, а "Вест Хэм" оштрафовал игрока на 250 тыс., отправив эти деньги в благотворительный фонд помощи животным. 24 мая защитник признал вину в ходе судебного заседания.
Зума 27 лет. С 2021 года он выступает за "Вест Хэм", в составе клуба защитник провел 32 матча, забив в них один гол и сделав одну результативную передачу. Ранее футболист представлял французский "Сент-Этьен" и английские клубы "Челси", "Сток Сити" и "Эвертон".