Россия потребовала компенсацию за отнятые соревнования

Россия будет добиваться от международных федераций компенсации расходов и имиджевых потерь из-за лишения страны крупных соревнований. Об этом заявил «Известиям» министр спорта России Олег Матыцин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Соответствующие национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы. Речь идет не только об организационных взносах, но и о затратах на строительство, имиджевых потерях», - пояснил министр.

По его словам, в зависимости от ответов на обращения будет принято решение о подаче исков в суд.

«Надеемся на разумность наших коллег из-за рубежа, которые примут наши доводы. (…) Мы будем по максимуму защищать интересы страны и спортивных организаций», - добавил Матыцин.

После начала спецоперации по денацификации Украины Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные спортивные организации лишить спортсменов РФ права участия в соревнованиях под их эгидой, а также отказаться от проведения мероприятий на российской территории.

В частности, Санкт-Петербург лишили права проведения финала Лиги Чемпионов текущего сезона, Сочи — этапа «Формулы-1», Новосибирск — молодежного чемпионата мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) «из соображений безопасности» лишила Россию права на проведение чемпионата мира, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.